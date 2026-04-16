Povreda Bolomboja brine sve u Zvezdi: Uhvatio se za nogu, lekaru priznao da ne može

Džoel Bolomboj se povredio na početku utakmice Real - Zvezda u Madridu

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj povrijedio se na gostovanju Real Madridu i prvi znaci nisu ohrabrujući. Američki košarkaš ostao je u uglu tokom jedne akcije Real Madrida, u borbi da dođe do lopte kraj saigrača Ognjena Dobrića.

Ustao je i uspio da izađe sa terena, ali je u razgovoru sa doktorima odrično klimao glavom, kao da je govorio da ne može da nastavi. Pogledajte:

Pogledajte 00:25 Povreda Džoel Bolomboj Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Bolomboj se skoro 10 mjeseci, sve do januara, oporavljao od teške povrede stopala i svaki njegov problem budi dodatni strah kod svihu klubu i kod navijača baš iz tog razloga.

Do izlaska iz igre Bolomboj je proveo na terenu šest i po minuta i uhvatio jedan skok.

(MONDO)