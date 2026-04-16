Crvena zvezda mora da mijenja dresove za meč sa Realom: U Španiji važe posebna pravila

Košarkaši Crvene zvezde po prvi put nosiće logotip Fondacije Delija na prednjoj strani dresa.
Košarkaši Crvene zvezde ovog četvrtka od 20:45 gostuju ekipi Real Madrida. Oba tima imaju imperativ pobjede jer žele bolju poziciju u plej-ofu, odnosno u plej-inu Evrolige.
Zbog zakonske regulative u Španiji, na sportskoj opremi tokom utakmica nije dozvoljena promocija kompanija iz beting industrije bez licence za Španiju. Tako će prostor na prednjoj strani dresa biti iskorišćen za promociju rada Fondacije Delije.
Kako se dodaje, svi dresovi koje su košarkaši Zvezde već nosili na gostovanjima u Španiji i protiv Virtusa u Bolonji biće iskorišćeni za aukciju, a sav prihod od prodaje dresova namijenjen je za nove humanitarne akcije fondacije.
Postoji samo jedan scenario po kom Crvena zvezda može direktno do šestog mjesta i plasmana u plej-of Evrolige.
- Da Zvezda pobijedi Real u Madridu
- Da Žalgiris izgubi od Pariza u Kaunasu
- Da Hapoel izgubi od Monaka u Francuskoj
- Da Panatinaikos pobijedi Efes u Atini
