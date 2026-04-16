logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda mora da mijenja dresove za meč sa Realom: U Španiji važe posebna pravila

Crvena zvezda mora da mijenja dresove za meč sa Realom: U Španiji važe posebna pravila

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Košarkaši Crvene zvezde po prvi put nosiće logotip Fondacije Delija na prednjoj strani dresa.

Crvena zvezda protiv Reala igra u posebnim dresovima Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde ovog četvrtka od 20:45 gostuju ekipi Real Madrida. Oba tima imaju imperativ pobjede jer žele bolju poziciju u plej-ofu, odnosno u plej-inu Evrolige.

Crveno-beli će u Madridu po prvi put nositi crvene dresove sa logotipom Fondacija Delije na prednjoj strani dresa.

Zbog zakonske regulative u Španiji, na sportskoj opremi tokom utakmica nije dozvoljena promocija kompanija iz beting industrije bez licence za Španiju. Tako će prostor na prednjoj strani dresa biti iskorišćen za promociju rada Fondacije Delije.

Kako se dodaje, svi dresovi koje su košarkaši Zvezde već nosili na gostovanjima u Španiji i protiv Virtusa u Bolonji biće iskorišćeni za aukciju, a sav prihod od prodaje dresova namijenjen je za nove humanitarne akcije fondacije.

Zvezda sanja čudo u Madridu

Postoji samo jedan scenario po kom Crvena zvezda može direktno do šestog mjesta i plasmana u plej-of Evrolige.

  • Da Zvezda pobijedi Real u Madridu
  • Da Žalgiris izgubi od Pariza u Kaunasu
  • Da Hapoel izgubi od Monaka u Francuskoj
  • Da Panatinaikos pobijedi Efes u Atini

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC