logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Već sam rekao predsjedniku, rano je za pregovore": Ostaju li Moneke, Kodi, Nvora i Batler u Zvezdi?

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nigerijac Čima Moneke vjeruje da postoji šansa da se sačuva okosnica tima od ove sezone, ali ne zavisi tu mnogo od Zvezde.

Da li Čima Moneke ostaje u Crvenoj zvezdi Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke govorio je o svojim i planovima saigrača na kraju sezone u najnovijoj epizodi podkasta "Triple Threat". Nigerijac je više puta ponovio kako želi da ostane u Beogradu do kraja karijere ako se za to steknu uslovi, a šta je sa Milerom-Mekintajerom, Nvorom i Batlerom koji čine okosnicu tima?

Klub sa Malog Kalemegdana je nedavno produžio ugovor sa Ebukom Izunduom koga su tražili mnogi evropski klubovi, dok je Kodi Miler-Mekintejer već viđen na izlaznim vratima. Spekulisalo se da se dogovorio sa Olimpijakosom, ali Moneke se nada da ima još prostora za pregovore.

"Zapravo moramo da razgovaramo o Kodiju kada je naš tim u pitanju…", rekao je Moneke i osvrnuo se na situaciju sa Nvorom i Batlerom.

"Džered i Džordan imaju samo NBA 'out' opciju, ne evroligašku, tako da ako ostanu u Evropi… ostaće ovdje kod nas", kaže krilni centar crveno-belih.

"Pregovaraću o novom ugovoru"

Moneke je jedan od igrača Zvezde koji su trenutno u najboljoj formi i nada se prolasku u plej-of. Prije toga neće razgovarati o svojoj sudbini na Malom Kalemegdanu.

"Ovdje sam i nadam se da ću biti ovde dugo. Kad sam ja u pitanju, prvo moram da obavim posao. Kada sam dolazio rekao sam predsjedniku i direktoru da nisam bio u plej-ofu, a da želim da budem u plej-ofu svake godine. Nemamo o čemu da pričamo prije nego što ja uradim svoj dio posla i odvedem nas u plej-of", rekao je Moneke i dodao:

"Ako uđemo u plej-of, kada uđemo u plej-of, tada će početi razgovoru o novom ugovoru. Tako ja vidim stvari… Prvo bih slušao njih (Crvenu zvezdu, prim. aut). Ako bi ponudili ono što bih tražio…", jasan je Moneke.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Čima Moneke KK Crvena zvezda košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC