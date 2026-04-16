"Već sam rekao predsjedniku, rano je za pregovore": Ostaju li Moneke, Kodi, Nvora i Batler u Zvezdi?

Nigerijac Čima Moneke vjeruje da postoji šansa da se sačuva okosnica tima od ove sezone, ali ne zavisi tu mnogo od Zvezde.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke govorio je o svojim i planovima saigrača na kraju sezone u najnovijoj epizodi podkasta "Triple Threat". Nigerijac je više puta ponovio kako želi da ostane u Beogradu do kraja karijere ako se za to steknu uslovi, a šta je sa Milerom-Mekintajerom, Nvorom i Batlerom koji čine okosnicu tima?

Klub sa Malog Kalemegdana je nedavno produžio ugovor sa Ebukom Izunduom koga su tražili mnogi evropski klubovi, dok je Kodi Miler-Mekintejer već viđen na izlaznim vratima. Spekulisalo se da se dogovorio sa Olimpijakosom, ali Moneke se nada da ima još prostora za pregovore.

"Zapravo moramo da razgovaramo o Kodiju kada je naš tim u pitanju…", rekao je Moneke i osvrnuo se na situaciju sa Nvorom i Batlerom.

"Džered i Džordan imaju samo NBA 'out' opciju, ne evroligašku, tako da ako ostanu u Evropi… ostaće ovdje kod nas", kaže krilni centar crveno-belih.

"Pregovaraću o novom ugovoru"

Moneke je jedan od igrača Zvezde koji su trenutno u najboljoj formi i nada se prolasku u plej-of. Prije toga neće razgovarati o svojoj sudbini na Malom Kalemegdanu.

"Ovdje sam i nadam se da ću biti ovde dugo. Kad sam ja u pitanju, prvo moram da obavim posao. Kada sam dolazio rekao sam predsjedniku i direktoru da nisam bio u plej-ofu, a da želim da budem u plej-ofu svake godine. Nemamo o čemu da pričamo prije nego što ja uradim svoj dio posla i odvedem nas u plej-of", rekao je Moneke i dodao:

"Ako uđemo u plej-of, kada uđemo u plej-of, tada će početi razgovoru o novom ugovoru. Tako ja vidim stvari… Prvo bih slušao njih (Crvenu zvezdu, prim. aut). Ako bi ponudili ono što bih tražio…", jasan je Moneke.

