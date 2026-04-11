Crvena zvezda aktivirala "bombu": Izundu potpisao novi ugovor

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda potvrdila je da će Ebuka Izundu ostati u klubu do 2028.

Izundu potpisao novi ugovor s Zvezdom Izvor: MN PRESS

Nakon što je Partizan produžio saradnju sa Karlikom Džounsom, najvažnijim igračem u timu, ostim putem krenula je i Crvena zvezda koja je objavila da će Ebuka Izundu ostati dio tima Saše Obradovića. Klub je naveo da će Nigerijac biti dio tima do 2028.

"Centar KK Crvena zvezda Meridianbet Ebuka Izundu produžio je ugovor sa klubom na još dvije sezone i ostaće u crveno bijelom dresu do kraja takmičarske 2028. godine! Izundu, koji je stigao u naše redove prije početka takmičarske sezone 2025 - 2026 jedno je od najprijatnijih iznenađenja cijele Evrolige i centar koji je pokazao da će biti oslonac našeg tima i u sezonama koje dolaze.

Tokom tekuće sezone Izundu ima učinak od od 8 poena i 4 skoka po meču, tokom 15 minuta prosječno koliko provodi u igri i po tom parametru je najkorisniji igrač Evrolige. Bio je i MVP 23. kola Evrolige u utakmici protiv Monaka, a odlične partije uz ogromnu energiju koju je ostavljao na parketu, pružao je i protiv Virtusa i Dubaija i imao je značajan uticaj na sada već uspješnu sezonu Crvene zvezde Meridianbet u Evroligi.

Njegov vrlo važan uticaj na igru našeg tima i učinak, vrlo često se ne vidi kroz statističke parametre, a svojim ponašanjem na terenu i van njega pokazao je da će tek biti važan igrač u budućnosti Crvene zvezde! Klub ovom prilikom izražava zadovoljstvo jer je Ebuka Izundu tokom pregovora na prvom mjestu razmatrao ponudu našeg kluba, imao razumevanja i ogromnu želju da ostane košarkaš Crvene zvezde, i pored velikog broja ponuda evroligaških klubova koje je imao nakon odlične sezone koju ima u našem dresu", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

