Saša Obradović otkrio: Crvena zvezda dobija veliko pojačanje u Barseloni

Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio je da će Ebuka Izundu biti u rotaciji tima za meč protiv Barselone.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović sprema je za novi zahtevni meč u Evroligi. Nakon što je Makabi pomogao timu iz Beograda, sad je red da crveno-bijeli pobjedom potvrde što bolje mjesto na tabeli. Zadatak neće biti lak, naročito jer je rival nezgodan i dobro poznat - Barselona. Poseban problem predstavlja i činjenica da je ekipa iz Katalonije u Beogradu slavila poslije dobre igra u posljednjih 10 minuta, kad je vezala seriju od 11:0.

"Da se ne ponovi scenario prvog poluvremena protiv Baskonije. Ova utakmica se igra 40 minuta, znamo da je paklena atmosfera. Model kako bi trebalo da igramo je bio protiv Baskonije u drugom poluvremenu, posebno u trećoj četvrtini. Vidjećemo koliko goriva je ostalu timu, ali i to je pokazatelj karaktera tima. Moramo to da pokažemo", rekao je Saša Obradović novinarima u Barseloni.

Bilo je i dobrih vijesti - Ebuka Izundu će biti dio tima, potvrdio je trener, a onda je i dodao da pad Semija Odželeja nijo bio problematičan. "Dobro je, nije se žalio", dodao je trener.

Kad je u pitanju Barselona, to je tim sastavljen od kvalitetnih igrača i dobro poznatih evroligaških imena. Ako nekog posebno mora da izdvoji, Obradović je precizirao: "I Panter i Brizuela su "iks" faktor, glavni kreatori. Očekujemo da se model uzme iz prošlih utakmica, pričali smo o tome. Vidjećemo koliko možemo da se adaptiramo. Važna je naša energija, prisutnost, biće ključ svega, da eliminišemo njihove karakteristike."

"Izašli smo s pozitivnim rezultatom protiv Baskonije, pošto smo lako mogli da je izgubimo. Bitno je da je i ta utakmica, kao i mnoge druge, koje smo pobijedili u posljednjoj četvrtini ekipa pokazala zajedništvo i karakter, nadam se da će biti tako i dalje."

Čima Moneke, osim što je bio igrač meča, bio je i košarkaš čije su se reakcije posebno pratile jer je igrao protiv bivšeg kluba. "Ta emocija koja treba da postoji prije i poslije, mora da bude prisutna tamo gdje treba da je pružiš, a ne da se rasipa. Iz nedjelje u nedjelju su nam najvažnije utakmice u kojima treba da sačuvaš mir, koliko je god moguće. To što je bilo i što je dio igre, treba tako prihvatiti i ostaviti iza. Treba uzeti najpozitivnije stvari", zaključio je Saša Obradović.

