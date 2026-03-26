Čitaoci reporteri

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Tornike Šengelija analizirao Crvenu zvezdu, ima recept za pobjedu Barselone: "Tu leži razlika"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaš Barselone Tornike Šengelija ima jasan plan za španskog velika u predstojećem meču protiv Crvene zvezde.

tornike sengelija ima recept za crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Velika želja navijača Crvene zvezde i košarkaš Barselone Tornike Šengelija svjestan je zahtjevnog meča koji očekuje španskog velikana. Srpski evroligaš je na teškom gostovanju, crveno-bijeli su pobijedili Baskoniju, a sada ih čeka susret u Blaugrani. Neće biti lako, zna popularni Toko, ali zna i kako bi njegov tim mogao da nadmudri Sašu Obradovića.

Barselona je pobijedila Efes, kao zagrijavanje za Crvenu zvezdu. Oba tima imaju isti skor (19-14), te će susret biti "malo finale" kako je najavio i trener Ćavi Paskval. A, kad je u pitanju Šengelija, Gruzin je spreman da pomogne timu. Maksimalno. "Dobro sam, osjećam se sjajno, želim da se zahvalim medicinskom timu. Uradili su nevjerovatan posao kako bih pomogao timu", rekao je košarkaš Barselone.

Šengelija je odigrao gotovo 27 minuta protiv Efesa, a samo dva dana kasnije spreman je da se suprotstavi Crvenoj zvezdi. "Lično ne obraćam previše pažnje na statistiku, ne znam da li sam igrao 20, 25 ili 30 minuta. Timu su potrebni svi igrači, ovo je težak raspored. Ne tražimo izgovore da li smo umorni ili ne, naš mentalni pristup mora biti da idemo da pobijedimo", ocijenio je on.

Pokušao je Toko da pronađe recept za pobjedu koje je Barseloni jako važna, protiv Crvene zvezde. "Naš fokus je na nama samima, u našoj svlačionici. Svi smo gledali utakmicu protiv Baskonije, znamo da je to ozbiljan i fizički jak tim. Oni dolaze poslije pobjede u produžetku, podigli su fizički nivo, borbu za skokove i agresivnost. Tu leži razlika - u skokovima u napadu, u fizičkoj spremi, u držanju 'jedan na jedan'. To je tim sa puno talenta, ali prije svega fizički jak", detaljno je objasnio Šengelija.

"Mislim da smo od prvog dana sezone znali da je pobjeda kod kuće izuzetno važna. Ljudi nas mnogo podržavaju. Moramo da iskoristimo prednost koju imamo i ne smijemo da dozvolimo da nam ti mečevi izmaknu", zaključio je Šengelija.

Sterling Braun i Tornike Šengelija sukob
Izvor: Euroleague TV
Izvor: Euroleague TV

