"Naš posao je da zabavimo ljude": Kodi Miler-Mekintajer ne vidi ništa loše u zvižducima Monekeu

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer iznio je svoje viđenje utakmice u Vitoriji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su jako važnu pobjedu protiv Baskonije u Vitoriji i sačuvali šanse za plasman u plej-of Evrolige. Pristup u prvom poluvremenu nije bio dobar, što je naglasio i Kodi Miler-Mekintajer. Bio je iskren u razgovoru sa medijima i priznao da nije uspio da iskontroliše emocije i osvrnuo se na zvižduke koje je dobio Čima Moneke na mjestu gdje je proživio jako lijepe momente u karijeri.

Malo šta je polazilo od ruke igračima Zvezde u prvih 20 minuta, ali uspjeli su da probiju psihološku blokadu i zabilježe trijumf koji može označiti prekretnicu sezone.

"Neko mora da ostane smiren. Postoji vrijeme i mjesto kada treba biti veoma emotivan. U prvom poluvremenu sam malo izgubio kontrolu iz više razloga, ali sam uspio da ostanem miran do kraja i uradili smo ono što je trebalo", rekao je Mekintajer, a prenosi "Meridian sport".

Ponovo se ponavljaju stare boljke, zašto? "Volio bih da znam. Ponekad počnemo jako dobro, pa se opustimo ili imamo mentalni pad i na poluvrijeme odemo u minusu. Navikli smo da se vraćamo i pobjeđujemo takve utakmice, pa nas to ne pogađa, ali u ovoj fazi sezone to nije dobra navika. Oni su večeras igrali odlično, skoro su pobijedili. Mi smo pogodili neke velike šuteve i rekao bih da smo večeras imali i sreće. To moramo da ispravimo već za sljedeću utakmicu."

Moneke izviždan

Kodi Miler-Mekintajer je imao toplu dobrodošlicu od strane navijača Baskonije, dok je Moneke dobio zvižduke.

"Nisam čuo. Ali mislim da je to dobra stvar. Kada te ljudi zvižde, znači da imaju emociju prema tebi. Ako to gledaš negativno, onda im daješ još veći značaj. Ovako, to je zapravo pozitivno - bilo da su zvižduci ili aplauzi."

Da li je Zvezda mogla ranije da prelomi utakmicu? "To je više posao trenera. Mislim da smo u drugom poluvremenu igrali bolju odbranu nego što smo pričali prije utakmice. Ipak smo primili mnogo poena, a to ne smije da se dešava. Napad je bio dobar, ali to neće biti dovoljno za nove pobjede."

Bili su u dvocifrenom zaostatku u trećoj dionici, koliko je teško ostati fokusiran? "Meni nije teško. To je samo još jedna utakmica. Na kraju dana, ovo je i zabava - naš posao je da zabavimo ljude. Naravno da želiš da pobijediš, ali ako te emocije preplave, to često ne vodi dobrom ishodu. Zato uspijevamo da ostanemo mirni."

Kako protiv Barselone? Utakmica je za manje od 48 sati. "Vjerovatno još više fokusa. Moramo da pronađemo rješenje u odbrani. Kada igramo dobru odbranu, lakše trčimo i napad nam je bolji. Nismo sjajna ekipa u napadu na postavljenu odbranu, to znamo. Zato sve kreće od odbrane", zaključio je Mekintajer.