Crvena zvezda premašila famoznu brojku i sada ne smije da stane: Zašto pobjeda protiv Baskonije duplo vrijedi?

Košarkaši Crvene zvezde uspjeli su da nadmaše rezultat koji je ostvaren prošle sezone pod vođstvom Janisa Sferopulosa.

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su jako važnu pobjedu u Evroligi protiv Baskonije i to im je rekordni 19. trijumf u u regularnom dijelu sezone u elitnom takmičenju. Prethodne sezone su pod vođstvom Janisa Sferopulosa stigli do brojke 18 koja je bila vrijedna plasmana u plej-in, a sada na pet kola prije kraja imaju šanse za direktan plasman u plej-of.

Izabranici Saše Obradovića su odigrali jako loše poluvrijeme, prolazile su navijačima Zvezde slike iz utakmica sa Makabijem i Bajernom, ali uspjeli su da pronađu napadački ritam u trećoj dionici i na kraju slave poslije drame u produžetku. Ova pobjeda je važna iz nekoliko razloga, a podatak da crveno-bijeli nikada nisu bili u ovakvoj situaciji je posebna motivacija pred ključne borbe.

Beogradski tim je pred vratima velikog uspjeha i utakmica u Barseloni daće nam odgovor da li je konačno došlo vrijeme za iskorak u Evroligi?

Najbolji rezultati Zvezde u Evroligi

Saša Obradović se vratio i dao obećanje navijačima da će dati sve od sebe da ispiše istoriju sa klubom u kome se proslavio kao igrač. Stigao je na užarenu klupu poslije lošeg starta sezone pod vođstvom Janisa Sferopulosa i potpuno promijenio momentum. Prvi cilj je ispunjen - nadmašen je najbolji rezultat kluba u najjačem evropskom takmičenju i postoje realne šanse da se granice dodatno pomjere.

Prošle sezone je Zvezda na kraju regularnog dijela sezone imala 18 pobjeda, dok je prethodni najbolji rezultat bio 17 pobjeda kada je crveno-bijele predvojio Dejan Radonjić. To je bila istorijska sezona 2015/16 kada je tim sa Malog Kalemegdana igrao Top 8 fazu Evrolige.

Koliko je pobjeda dovoljno za plej-in, a koliko za plej-of?

Ovaj format takmičenja sa plej-inom je uveden u sezoni 2023/24 i za plasman od 6. do 10. mjesta trebalo je minimum 17 pobjeda u prethodne dvije sezone, dok je ove godine daleko veća konkurencija. Liga je proširena sa 18 na 20 timova i gledamo nikad neizvjesnije takmičenje. Svako svakog može da pobijedi, uloga favorita više ne postoji i definitivno nas čeka pravi spektakl u preostalih nekoliko kola.

Trenutno su u plej-in zoni Crvena zvezda, Monako, Barselona i Panatinaikos sa 19 pobjeda, dok je Žalgiris posljednji u plej-ofu sa istim skorom, ali ima bolje međusobne rezultate od konkurenata.

Za siguran plej-of će ove sezone biti potrebno makar 22 pobjede, što znači da crveno-bijeli moraju da pobede minimum tri utakmice u preostalih pet kola.

Raspored do kraja sezone