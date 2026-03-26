Čima Moneke ušao u sukob sa navijačima: Kleli su se u njega, sad mu ovako vraćaju

Nije Čima Moneke imao doček kod navijača Baskonije onako kako se očekivalo.

Nigerijac Čima Moneke je dao sve da pobijedi svoj nekadašnji klub, ekipu Baskonije, što se nije dopalo španskim navijačima. Bio je čovjek odluke, pogađao je trojke, dijelio blokade i razigravao saigrače, ali njegovo burno slavlje se nije dopalo pristalicama poraženog tima čiji je dres nosio prošle sezone.

Dok je izlazio sa terena sa tribina su se čuli glasni zvižduci i uvrede, ali im Moneke nije ostao dužan. Najviše ih je izrevoltirao najboljom partijom ove sezone, pošto je meč završio sa 22 poena, osam skokova i dvije asistencije.

March 25, 2026

Šta je rekao poslije pobjede?

Bio je Čima Moneke iskren poslije daramtične pobjede u Vitoriji. Svima je jasno da onakvo prvo poluvrijeme ne smije da se ponovi ako žele plasman u plej-of i istorijsku sezonu.

"Radili smo ovo i ranije. Bili smo s**nje u prvom poluvremenu, opet isto s**nje. Svaki je**ni put. Izvinite me na psovkama. Dajte da se smirim malo... Nije prvi put da se zakopamo, pa moramo da se vadimo. Volio bih da to ne moramo da radimo, ali sada nam visi cijela sezona i moramo da budemo najbolji."