logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čima Moneke ušao u sukob sa navijačima: Kleli su se u njega, sad mu ovako vraćaju

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nije Čima Moneke imao doček kod navijača Baskonije onako kako se očekivalo.

Sukob Čime Monekea i navijača Baskonije

Nigerijac Čima Moneke je dao sve da pobijedi svoj nekadašnji klub, ekipu Baskonije, što se nije dopalo španskim navijačima. Bio je čovjek odluke, pogađao je trojke, dijelio blokade i razigravao saigrače, ali njegovo burno slavlje se nije dopalo pristalicama poraženog tima čiji je dres nosio prošle sezone.

Dok je izlazio sa terena sa tribina su se čuli glasni zvižduci i uvrede, ali im Moneke nije ostao dužan. Najviše ih je izrevoltirao najboljom partijom ove sezone, pošto je meč završio sa 22 poena, osam skokova i dvije asistencije.

Šta je rekao poslije pobjede?

Bio je Čima Moneke iskren poslije daramtične pobjede u Vitoriji. Svima je jasno da onakvo prvo poluvrijeme ne smije da se ponovi ako žele plasman u plej-of i istorijsku sezonu.

"Radili smo ovo i ranije. Bili smo s**nje u prvom poluvremenu, opet isto s**nje. Svaki je**ni put. Izvinite me na psovkama. Dajte da se smirim malo... Nije prvi put da se zakopamo, pa moramo da se vadimo. Volio bih da to ne moramo da radimo, ali sada nam visi cijela sezona i moramo da budemo najbolji."

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda Baskonija Čima Moneke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC