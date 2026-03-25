Tabela Evrolige dokazuje sve: Pobjeda Zvezde ne može biti važnija, spremite se za dramu do kraja

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Crvena zvezda pobijedila Baskoniju u dramatičnoj završnici, u produžetku.

Tabela evrolige poslije baskonija zvezda I raspored Izvor: MN Press/flashscore

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su jako važnu pobjedu protiv Baskonije u Vitoriji i ostali aktivni u borbu za plasman u plej-of. Trener Saša Obradović je podviknuo u pauzi, a njegov tim je prije svega drastično većom energijom "prelomio" domaćina i u produžetku stigao do evroligaškog skora 19-14. Taj učinak ima ukupno pet timova u "Top 10" zoni, a trećeplasirani Real ima samo dva trijumfa više. I to govori o dramatičnoj završnici evroligaške sezone.

Zvezda će sljedeći meč na španskoj turneji odigrati u petak protiv Barselone u "Palau Blaugrani", a onda se vraća u Beograd, gdje će početkom aprila odigrati uzastopne utakmice kod kuće, protiv Partizana 2. aprila i protiv Pariza 7. aprila.

Poslije tih mečeva, Zvezda će završiti ligašku fazonu gostovanjem najlošijem timu Evrolige, ASVEL-u, 10. aprila, pa Real Madridu u posljednjem kolu, 16. aprila. Sigurno je da će borba za plej-of biti vođena sve do posljednjih trenutaka posljednjeg kola.

Podsjetimo, direktan plasman u plej-of obezbijediće prvih šest timova, a preostala četiri će u plej-in, u kojem je Zvezda igrala prošle sezone i odmah ispala, porazom od Bajerna u gostima.



Standings provided by Sofascore

