Izraelci opet ocrnili Micića: "Itudis mu to dozvoljava, svi trpe zbog njega"

Srpski plejmejker Vasilije Micić ponovo je na udaru izraelskih medija. Hapoel iz Tel Aviva je prekinuo niz pobjeda u Evroligi, pošto je poražen od Real Madrida, a kao jedan od glavnih krivaca označen je najplaćeniji košarkaš u Evropi.

On je postigao skromnih osam poena, uz pet skokova i četiri asistencije i nije radio ono što se od njega očekivalo - da pravi razliku na terenu kao u proteklih nekoliko utakmica. Očigledno je Vasa veliki trn u oku Izraelcima, pošto ne propuštaju šansu da ga ocrne.

"Povremeno izgleda kao da je cijeli Hapoel Tel Aviv projekat rehabilitacije njegove karijere, a ne tim koji želi da pobjeđuje", stoji na početku teksta poznatog izraelskog medija "Sport5" i dodaje se:

"Djeluje kao da je u krstaškom ratu da spase sebe od samog sebe. U međuvremenu, trojica saigrača stoje u i gledaju ga kako pokušava da se oporavi. Jedan od njih je Elajdža Brajant, kada on dobije loptu da vodi napad, njegova sposobnost da kreira iz pik-en-rola ili izolacije pretvara se u magiju. Ali samo kada mu Micić to dozvoli."

Na udaru i Itudis

Dimitris Itudis je dobio povjerenje uprave, ali javnost je oštra u njegovim kritikama. Kako navodi autor teksta, neshvatljivo je da na klupi drži čovjeka koji je rizikovao karijeru da bi tim ušao u Evroligu - Jama Madara.

"Problem sa Micićem je dvostruk: predugo je ove sezone u lošoj formi i pokušava da se povrati kroz utakmice, a druga stvar je Itudisovo instrumentalno korišćtenje njega kao primarnog plejmejkera. Upravo kada ne prenosi loptu, već je dobija u nastavku napada nakon što Brajant ili Džons skupe odbranu, on je mnogo efikasniji. Hapoel mnogo bolji kada on ne vodi predstavu, već je njen učesnik", navodi se i dodaje:

"Utakmice poput jučerašnje otkrivaju razliku između njegove želje da bude Micić iz Efesa od prije nekoliko godina i realnosti onoga što je Micić danas. Njegov nasilan pokušaj da preuzme kontrolu nad igrom Hapoela ‘kastrira’ Brajanta, gubi Blejknija čini Džonsa nevidljivim i ‘ubija' Madara - a sve to uz podršku i odobrenje Itudisa."

"Čovjek koji je žrtvovao svoje koljeno da bi Hapoel ušao u Evroligu izgleda kao neko ko ne želi da bude tamo, i više bi volio da uopšte ne ulazi u igru nego da dobija minute na kašičicu. Ako Hapoel uđe u plej-of, zapostavljanje Izraelaca će biti samo mala mrlja za Itudisa i Janaja. Naizgled, za klub koji je decenijama bio nebitan i nije osvojio ništa, to je cijena koja djeluje vrijedna plaćanja da bi se bilo u evropskom vrhu", zaključuje “Sport 5”.