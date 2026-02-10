logo
Suspendovan vlasnik Hapoela!

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Teški dani u Hapoelu iz Tel Aviva. Prvi čovjek kluba izbačen je na dva mjeseca iz izraelske košarke.

Suspendovan vlasnik Hapoela Ofer Janaj Izvor: MN Press/Euroinsiders/Youtube/Printscreen

Nastavlja se haos u Hapoelu iz Tel Aviva. Tim koji je pravljen za velike domete vezao je pet poraza u svim takmičenjima, a posljednji je naviše zabolio gazdu izraelskog kluba Ofera Janaja. Kontroverzni biznismen je suspendovan na dva mjeseca u Izraelu zbog ponašanja na utakmici sa Hapoel Jerusalimom.

Janaj neće moći da se bavi aktivnosti u izraelskoj košarci dva mjeseca, a klub je kažnjen i novčano. On kao pojedinac moraće da plati 16.320 evra, dok kazna za klub iznosi 30.000 evra.

Janaj se nakon ove odluke tamošnjeg Saveza pojavio na treningu Hapoela i poslao jasnu poruku. 

"Prvo želim da znate da mislim da ćemo ovu godinu završiti osvojenim titulama i na domaćem i na evropskom nivou. Ali ovakav rezultat protiv Jerusalima? Da li smo toliko loš tim da dva puta zaredom gubimo sa 15 poena razlike? Ako smo toliko loš tim, onda vjerovatno ne radim svoj posao kako treba, jer oni koštaju otprilike trećinu onoga što vi koštate", rekao je Janaj.

Hapoel više nije prvi na tabeli, pretekao ga je Makabi, a u ponedjeljak je donesena odluka da Dimitris Itudis ostaje na klupi i ima povjerenje uprave uprkos lošim rezultatima, ali i atmosferi u timu.

Itudisu odriješene ruke

Najveća zvijezda Vasilije Micić je praktično sklonjen iz sastava za meč sa Hapoel Jerusalimom, a biće zanimljivo vidjeti kakve će biti njegova sudbina u nastavku sezone. Istina je da Micić nije opravdao očekivanja i novac koji je uložen u njegovo dovođenje, ali je problem i što je čitav tim građen oko njega.

"Doveo si nas do Evrolige i ti ćeš nas izvući odavde", rečeno je Itudisu kome su date odriješene ruke da čak i otpusti igrače koji se ne uklapaju u njegov sistem.

Navodno je igračima zamjereno nedovoljno zalaganje, a priliku da to isprave imaće u Evroligi protiv Žalgirisa, što je meč koji može biti prekretnica za Izraelce.

