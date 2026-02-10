"Stavio je onaj emotikon sa dvije ruke": Miška još boli kako ga je Vasa Micić otpustio

Sportski menadžer Miško Ražnatović otkrio je drugu stranu priče u odnosu sa Vasom Micićem

Sportski menadžer Miško Ražnatović (59) otkrio je kako je došlo do rastanka sa srpskim reprezentativcem Vasilijem Micićem (32). Rođeni Kraljevčanin i jedan od najpoznatijih igrača u Evropi javno je kritikovao saradnju sa Ražnatovićem, a sada je druga strana iznijela komentar. Ražnatović nije imao dilemu - klijent je uvijek u pravu.

"Pričao je o meni prilično negativno. Ovo nisam doživeo nikad, pogotovo ne u javnim nastupima. Možda međusobno pričaju 'zalizani ovo, zalizani ono', ali u javnom nastupu ne, pogotovo na ovaj način", rekao je Ražnatović u "Super indirektno kod Popa i Milana", na UNA TV.

"Vrlo je delikatna situacija, izrečeno je mnogo toga što nije tačno i sada tu imam dvije opcije - da pustim da to ostane tako ili da uđem u polemiku sa igračima. Imam 30 godina istu filozofiju, da smo ovdje zbog igrača i da je igrač uvijek u pravu. Zato nisam uopšte to polemisao. Ako on to osjeća i misli, očigledno je da sam negdje pogriješio", dodao je on.

Pojasnio je Ražnatović odnos koji je imao sa igračem tokom saradnje. "Ako na sve to dodamo i to da sam jako mnogo uticao na njegov razvoj, ne samo kao košarkaša, već kao ličnost, jer je došao kod mene sa 16 godina i bili smo 12 godina zajedno, onda je to još više zabrinjavajuće za mene, u smislu da sam neke stvari sigurno pogrešno uradio.

Generalno, prvi put kada sam ga vidio imao je 16 godina, bio je talentovani klinac. To je bila 'ulazna' slika, a izlazna slika je da je to igrač koji je dvostruki MVP i koji odlazi u NBA kao najbolji igrač u Evropi. To je njegov ogroman uspjeh, ali isto tako i ogroman moj uspjeh, uzimajući u obzir da je stasao u klubu u kojem sam ja, da kažem, glavni. I šta god da izađe u javnost, meni ne uspijeva da prekrije sliku zadovoljstva zbog njegovog i mog uspjeha.

"Sa druge strane, čovjek u kasnim godinama života i karijere nauči ponešto, a to je da život i ovaj posao nisu matematika. Vjerujte mi, za 30 godina koliko ovo radim sa hiljadama igrača, najviše sam se posvetio njemu, a dobio sam najneprijatniji komentar sa njegove strane", otkrio je Ražnatović.

Da su se problemi rješavali unutar porodice, slika u javnosti bi bila drugačija. Ipak...

"To nije pitanje za mene. Mogu da kažem samo da smo mjesec dana prije toga bili u Njujorku, gdje je igrao dvije utakmice. Dva puta smo izašli u grad na večeru. Kao i čitavog života, sto puta smo izašli na večeru. Poslije toga je pustio poruku da bi želio da nastavi da radi sam ako se vrati u Evropu, da ne radi sa mnom. Rekao sam mu da nema problema, da pošalje mejl na 'tu i tu' adresu, da ispoštuje proceduru. Napisao sam mu da mi je drago što smo se vidjeli, rekao mi je da mu je takođe drago, stavio onaj emotikon sa dvije ruke i to je to", rekao je Miško Ražnatović o odnosu sa Micićem.

Šta je Vasilije Micić rekao i Mišku Ražnatoviću?

Micić i Ražnatović sarađivali su dugi niz godina, kad je plejmejkeru Srbije bilo 15, pa sve do odlaska u Megu, dominantne igre u Efesu i dolaska u NBA. Međutim, po povratku u Evropu situacija ja promijenjena, a Micić je objasnio zbog čega. Micić je priznao da je ta tema jako teška za njega, da je bio spreman da pređe preko nesporazuma oko finansijskih dijelova, ali da je kraj nastupio onog trenutka kada je čuo da je Ražnatović, kako je naveo, spomenuo privatne stvari koje se tiču Micićeve pokojne majke.

"Ova tema je, zapravo, tema koju sigurno već pet mjeseci želim da podijelim sa javnošću ili da razmišljam šta da radim na tu temu i da li da se oglašavam. Kompleksna je tema i pokušaću da je što prostije prenesem. Stvarno bih počeo time što bih se zahvalio svom bivšem agentu Mišku Ražnatoviću za četiri godine u Megi, koje su mi doprinijele velikim dijelom. Ne mislim da je to bio jedini razlog zašto sam kasnije prerastao u igrača u kakvog sam prerastao. Tu sam zahvalan svima unutar kluba, i pokojnom Dekiju, koji je bio šraf unutar cijelog tima i organizacije i razlog zašto sam došao. Bio je tim-menadžer U-16 reprezentacije 2010. godine, rekao mi je za projekat i došao sam na njegovu inicijativu", rekao je Micić u podkastu "XO's CHAT" kod Edina Avdića.

Ta priča agenata je škakljiva za mene. Petnaest godina rada sa jednim čovjekom obilježilo je moj period od 15. do 30. godine. Zaista nije malo i ovo je prilika gdje sam htio da se oslobodim pritiska koji je možda najveći bio u posljednjih šest mjeseci, tokom svih mojih pregovora i da malo otvorim stvari vezane za tu priču i za Miška.

Mišku sam dao otkaz u februaru, kao najplaćeniji igrač u istoriji njegove agencije u Evropi. Dakle, govorim o evropskim klubovima, ne računajući Jokića. I smatram da je to odluka koja je definitivno bila možda najveća u mom životu, ljudski gledano, jer sam bio dijete koje je u zaista većini slučajeva njemu vjerovalo 100 odsto. Mislim da u toj odluci ima i do mog vaspitanja, jer sam vaspitan od roditelja tako da nije loše vjerovati ljudima i imati povjerenja", rekao je srpski košarkaš.

"Presudio na osnovu ljudskih kvaliteta"

"Od 16. godine, kada sam prvi put na inicijativu Dude Ivkovića, jer sam jako dobar drug sa njegovim sinom Pavlom, otišao sam na razgovor sa Miškom Ražnatovićem i jasno izrazio svoje ciljeve - da kao kadet igram juniorsku ligu i da možda igram za prvi tim. Od tada me je pratio epitet 'Miškov sin'. Što je iz njegove perspektive bila istina, iz moje djelimična istina, da ne kažem neistina, jer ne mogu da uđem u njegovu glavu. Smatram, dakle, da je moja odluka kada sam mu saopštio da ga otpuštam moja pobjeda kao ličnosti, jer sam uspio da anuliram emociju kao ličnost, koja je bila prisutna.

Stvar koja je presudila bila je to da sam presudio na osnovu ljudskih kvaliteta, a ne na osnovu posla, odnosno neslaganja u poslu. Ovo govorim u potpunom miru. Sedam godina sam na neki način skretao njemu pažnju na to šta mi je smetalo. U smislu biznisa, njemu kapa dole, napravio je imperiju u smislu svoje agencije, i to iz Srbije. Tu nema dileme i respekt. Međutim, problem je nastao kada sam mu prvi put rekao da sam 'str Micić' i da to za mene znači sve. Htio sam da sebe olakšam, ali bio sam naivan, jer sam mu vjerovao i 2023, kada sam potpisivao novi ugovor sa njim. Iznova sam davao šansu našoj priči, da prođemo fazu natezanja ko je u pravu, šta mislim ja, a šta on kada mislimo da smo u pravu.

Malo je teška tema, ali stvar koju sam mogao da prevaziđem u našem konfliktu je bio novac, za koji je kako on govori, ja njega slušao, što nije istina, jer sam i te kako imao svoje mišljenje i svoje analize. Ja sam pet godina igrao za po jednu godinu ugovora, da bih podizao novac. Kladio sam se na sebe sa pola koljena i jednim celim. U tome svemu sam uvidio da bih to mogao da oprostim, jer smatram da to nije bila nimalo mala suma. Ali trenutak kada sam saznao da je spomenuo neke privatne stvari, a tiču se moje majke, to zaista ne mogu da mu oprostim i tu je za mene završena priča", rekao je Vasilije Micić.