Miško Ražnatović odgovorio Vasi Miciću: "Neistine i zamjene teza"!

Neobičan sukob u srpskoj košarci, pošto je menadžer Miško Ražnatović odgovorio košarkašu Vasiliju Miciću.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo u košarci još nije završeno, ali je rano ispadanje Srbije skrenulo poglede košarkaške javnosti. Dok se druge reprezentacije bore za titulu, u Srbiji se priča o "sukobu" Vasilija Micića i Miška Ražnatovića, nauticajnijeg košarkaškog menadžera u Evropi. Njih dvojica više ne sarađuju, a Miško se prvi put oglasio o prekidu.

Menadžer koji vodi računa o karijeri nekih od najboljih košarkaša u Evroligi, a koji je bio Micićev agent tokom zlatnih godina u Efesu, istakao je da ima mnogo neistina i šaljivih zamjena teza! Iako nije želio detaljnije da komentariše Vasilijev nastup, očigledno je da ne smatra istinitim izjave srpskog plejmejkera.

"Iskreno, baš je velika gužva sa tranferima juče i danas, a istovremeno je Evropsko prvenstvo u punom jeku, tako da zaista nisam stigao sve da pažljivo pogledam. Za ovaj mali dio, koji sam uspio da vidim, mogu samo da kažem da vrvi neistinama i čak šaljivim zamjenama teza. Svakako nije moj nivo da debatujem sa igračima preko medija, niti da iznosim privatne stvari, tako da nemam namjeru da komentarišem izgovoreno", rekao je Miško Ražnatović za B92.sport.

Prema riječima Miška Ražnatovića, brzo će se zaboraviti ono što je pričao Vasilije Micić, a ostaće zapamćeno ono što su zajedno uradili u karijeri. Jedan od najuticajnijih evropskih menadžera godinama je vodio karijeru plejmejkera srpske reprezentacije, za čije je uspjehe "pomalo zaslužan".

"Sve izrečene neistine će se svakako brzo zaboraviti, ali neke činjenice ostaju za sva vremena, a to je da sam preuzeo zastupanje 16-godišnjeg talentovanog momka, koji je na kraju zastupanja bio dvostruki MVP Evrolige. Reklo bi se da se radi o velikom usponu u brižljivo vođenoj karijeri. Možda sam i ja pomalo zaslužan za taj uspjeh, a možda i nisam", u šaljivom tonu je završio Ražnatović.

Šta je Micić rekao o Ražnatoviću?

Prethodnih dana, gostovanje Vasilija Micića u podkastu "X&O's CHAT" privuklo je mnogo pažnje košarkaškoj javnosti, a posebno zanimljiv bio je dio u kojem je pominjao menadžera sa kojim je sarađivao tokom većeg dijela karijere.

"To je kompleksna tema, ali pokušaću da je uprostim. Hvala Mišku na svemu što je uradio za mene i Megu, kao i pokojnom Dekiju, koji je bio veliki dio tog projekta. Međutim, dao sam otkaz u februaru kao najplaćeniji igrač u istoriji njegove agencije u Evropi. To je bila najveća odluka u mom životu, ljudski gledano. Vjerovao sam mu gotovo u svemu, ali sedam godina sam mu skretao pažnju na stvari koje su mi smetale. On je napravio imperiju i kapa dole, ali problem je nastao kada sam mu rekao: "Da, ali ja sam Vasa Micić". Iznova smo ulazili u fazu natezanja ko je u pravu. Mogao sam da prevaziđem finansijske nesuglasice, ali kada sam čuo da je spomenuo neke lične stvari vezane za moju majku, to ne mogu da oprostim", rekao je Micić gostujući u podkastu Edina Avdića.