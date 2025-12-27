logo
Trener Valensije poginuo sa troje djece: U Španiji potvrdili tragične vijesti, nastradali su na brodu

Trener Valensije poginuo sa troje djece: U Španiji potvrdili tragične vijesti, nastradali su na brodu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Užasne vijesti stižu iz Španije, Valensija je potvrdila da je trener Fernando Martin poginuo sa troje djece na brodu u Indoneziji...

In memoriam fudbal pokrivalica Izvor: Mondo/Slaven Petković

Užasne vijesti stižu iz Španije, trener Fernando Martin je poginuo sa svojom djecom. Tragedija se dogodila u Indoneziji gdje je šef struke B ženskog tima Valensije bio sa svojom porodicom. Zbog svega toga hitno se oglasio i španski klub i potvrdio da se tragedija dogodila na brodu.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je naš trener Fernando Martin nastradao u tragičnoj nesreći na brodu u Indoneziji. Lokalne vlasti su nam to potvrdile. U ime kluba želimo da pošaljemo poruku podrške i saučešća porodici, prijateljima i kolegama. Počivaj u miru", stoji u saopštenju kluba.

Do nesreće je došlo u blizini ostrva Padar, istočno od Balija. Brod u kom su se nalazili turisti je potonuo. Prve informacije govore da je došlo do kvara i prevrtanja broda zbog jakih talasa. Navodno je bilo 11 putnika od čega je sedmoro izvučeno živo. Nastradali su Fernando Martin i njegova djeca...

Tagovi

Valensija

