Trener Valensije poginuo sa troje djece: U Španiji potvrdili tragične vijesti, nastradali su na brodu

Užasne vijesti stižu iz Španije, Valensija je potvrdila da je trener Fernando Martin poginuo sa troje djece na brodu u Indoneziji...

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Užasne vijesti stižu iz Španije, trener Fernando Martin je poginuo sa svojom djecom. Tragedija se dogodila u Indoneziji gdje je šef struke B ženskog tima Valensije bio sa svojom porodicom. Zbog svega toga hitno se oglasio i španski klub i potvrdio da se tragedija dogodila na brodu.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je naš trener Fernando Martin nastradao u tragičnoj nesreći na brodu u Indoneziji. Lokalne vlasti su nam to potvrdile. U ime kluba želimo da pošaljemo poruku podrške i saučešća porodici, prijateljima i kolegama. Počivaj u miru", stoji u saopštenju kluba.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos…pic.twitter.com/fqP1isEXvM — Valencia CF (@valenciacf)December 27, 2025

Do nesreće je došlo u blizini ostrva Padar, istočno od Balija. Brod u kom su se nalazili turisti je potonuo. Prve informacije govore da je došlo do kvara i prevrtanja broda zbog jakih talasa. Navodno je bilo 11 putnika od čega je sedmoro izvučeno živo. Nastradali su Fernando Martin i njegova djeca...