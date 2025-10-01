logo
Velika pobjeda Veljka Paunovića u Španiji: Bivši igrač Zvezde na Mestalji pokrenuo preokret za pamćenje

Velika pobjeda Veljka Paunovića u Španiji: Bivši igrač Zvezde na Mestalji pokrenuo preokret za pamćenje

Autori Nebojša Šatara Autori Nemanja Stanojčić
0

Veljko Paunović ostvario je drugu pobjedu u Primeri, protiv Valensije. Gol za izjednačenje dao je Luka Ilić, a Rondon je donio preokret.

veljko paunovic sa ovijedom pobijedio valensiju Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovijedo Veljka Paunovića ostvario je drugu pobjedu u najjačoj ligi Španije i to na teškom gostovanju. Pobijedio je Valensiju sa 2:1 i u tome je veoma važnu ulogu imao bivši igrač Crvene zvezde Luka Ilić.

Bila je Valensija bliža pobjedi, povela je preko Arnauta Danjume u 4. minutu. Djelovalo je da je sve gotovo kada je isti igrač u 75. minutu uzeo loptu da izvede penal. Međutim, golman Aron Eskandel je zaustavio njegov šut i dao nadu gostima.

Veljko Paunović
To je iskoristio Ilić koji je u 85. minutu postigao gol za izjednačenje, a u igru je ušao u 65. minutu umjesto Josipa Brekala. Potpuni šok dogodio se već u 86. minutu kada je čuveni veteran Solomon Rondon donio potpuni preokret. Na kraju je u 93. minutu Ilić dobio drugi žuti karton tako da neće moći da pomogne ekipi u nastavku sezone.

Bez obzira na to, Ovijedo je iz paklenog rasporeda na početku sezone izašao sa pobjedama protiv Valensije i Sosijedada, dok je izgubio u mečevima protiv Barselone, Reala, kao i na gostovanjima Viljarealu, Elčeu i Hetafeu. U naredna četiri kola odigraće tri utakmice kod kuće protiv Levantea, Espanjola i Osasune, uz gostovanje Đironi 24. oktobra.



Standings provided by Sofascore

Luka Ilić posle poraza od Barselone
(MONDO)

Tagovi

Veljko Paunović fudbal Ovijedo Primera Valensija

