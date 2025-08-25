Veljko Paunović natjerao Real da zadrhti, pa osjetio njegovu snagu

Ovijedo namučio Real Madrid na svom terenu, uprkos porazu 0:3.

Strepili su fudbaleri Real Madrida protiv Ovijeda Veljka Paunovića u gostima, iako su u završnii stekli (pre)ubjedljivu prednost, 3:0. Pri vođstvu favorita 1:0, stečenim golom Kilijana Mbapea u 37. minutu, tim srpskog trenera je pogodio stativu gola Tiba Kurtoe i centimetri su odlučivali da li će nastati potpuna drama.

Dogodilo se to u 82. minutu, kada je vezista iz Gane Kvasi Sibo pogodio stativu udarcem ispred kaznenog prostora. "Otvorio" je stopalo, unutrašnjim dijelom iznenadio Kurtou i Belgijanac je mogao samo da gleda kako lopta pogađa stativu.

Nekoliko desetina sekundi kasnije, dok su svi na stadionu Karlos Tartijere bili pod utiskom te prilike, Vinisijus Žunior je iskoristio grešku domaćih u organizaciji igre, asistirao Mbapeu, a Francuz je mirno "ovjerio" povisio na 2:0.

I nakon toga je Ovijedo pokušavao da zaprijeti favoritu, da postigne bar utešni gol, ali ponovo je Real pokazao koliko je opasan u igri u tranziciji. Brahim Dijaz je "povukao" napad po desnoj strani, dodao loptu u sredinu, gdje je Vinisijus Žunior lako riješio situaciju "jedan na jedan" sa Davidom Kostasom i poslao loptu u "malu mrežu" domaćih, za konačnih 3:0.

Veče puno emocija u Ovijedu

Ubedljivih 3:0 u korist Reala nije oslikalo borbenost koju je Ovijedo pokazao protiv Madriđana, za koje su igrali novi štoper Din Hojsen kupljen od Bornmuta, kao i novi vezista Franko Mastantuono, kupljen od River Plejta.

Starter u ekipi Ovijeda bio je doskorašnji igrač Zvezde, Luka Ilić, dok je sa klupe ušao legendarni veteran Santi Kazorla (40), koji je nakon meča na terenu imao srdačan pozdrav sa trenerom Reala Ćavijem Alonsom.

Ovijedo je u svojoj povratničkoj sezoni u Primeri doživeo drugi poraz nakon prethodnog protiv Viljareala, dok je Real ostvario drugi trijumf.



