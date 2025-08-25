logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veljko Paunović natjerao Real da zadrhti, pa osjetio njegovu snagu

Veljko Paunović natjerao Real da zadrhti, pa osjetio njegovu snagu

Autor Mladen Šolak
0

Ovijedo namučio Real Madrid na svom terenu, uprkos porazu 0:3.

Real Madrid pobijedio Ovijedio 3-0 Izvor: Cesar MANSO/AFP/Profimedia

Strepili su fudbaleri Real Madrida protiv Ovijeda Veljka Paunovića u gostima, iako su u završnii stekli (pre)ubjedljivu prednost, 3:0. Pri vođstvu favorita 1:0, stečenim golom Kilijana Mbapea u 37. minutu, tim srpskog trenera je pogodio stativu gola Tiba Kurtoe i centimetri su odlučivali da li će nastati potpuna drama.

Dogodilo se to u 82. minutu, kada je vezista iz Gane Kvasi Sibo pogodio stativu udarcem ispred kaznenog prostora. "Otvorio" je stopalo, unutrašnjim dijelom iznenadio Kurtou i Belgijanac je mogao samo da gleda kako lopta pogađa stativu.

Nekoliko desetina sekundi kasnije, dok su svi na stadionu Karlos Tartijere bili pod utiskom te prilike, Vinisijus Žunior je iskoristio grešku domaćih u organizaciji igre, asistirao Mbapeu, a Francuz je mirno "ovjerio" povisio na 2:0.

I nakon toga je Ovijedo pokušavao da zaprijeti favoritu, da postigne bar utešni gol, ali ponovo je Real pokazao koliko je opasan u igri u tranziciji. Brahim Dijaz je "povukao" napad po desnoj strani, dodao loptu u sredinu, gdje je Vinisijus Žunior lako riješio situaciju "jedan na jedan" sa Davidom Kostasom i poslao loptu u "malu mrežu" domaćih, za konačnih 3:0.

Veče puno emocija u Ovijedu

Ubedljivih 3:0 u korist Reala nije oslikalo borbenost koju je Ovijedo pokazao protiv Madriđana, za koje su igrali novi štoper Din Hojsen kupljen od Bornmuta, kao i novi vezista Franko Mastantuono, kupljen od River Plejta.

Starter u ekipi Ovijeda bio je doskorašnji igrač Zvezde, Luka Ilić, dok je sa klupe ušao legendarni veteran Santi Kazorla (40), koji je nakon meča na terenu imao srdačan pozdrav sa trenerom Reala Ćavijem Alonsom.

Ovijedo je u svojoj povratničkoj sezoni u Primeri doživeo drugi poraz nakon prethodnog protiv Viljareala, dok je Real ostvario drugi trijumf.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Real Madrid Veljko Paunović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC