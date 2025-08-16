logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veljko Paunović poražen na startu španske Primere

Veljko Paunović poražen na startu španske Primere

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Veljko Paunović nije ida "trgne" svoje fudbalere na prvom meču u sezoni.

Veljko Paunović poražen na startu španske Primere Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Real Ovijedo, povratnik u najviši rang španskog fudbala, izgubio je na premijeri nove sezone od Viljareala 2:0. I ne samo to, nego je pokazao da postoje mnoge manjkavosti u njegovoj igri, kao i u individualnom kvalitetu, koje će ozbiljno otežati život srpskom treneru Veljku Paunoviću koji je već izveo čudo ijulazak u La Ligu.

Već u 14. minutu Ovijedo je mogao do gola preno Rondona, ali je poznati napadač iz Venecuele promašio penal, da bi već u 27. minutu gostujući tim ostao sa igračem manje. Reina je dobio dva brza žuta kartona i ostavio je svoje igrače na cjedilu...


Tu naravno kreće i bolja igra "žute podmornice" koja je do poluvremena riješila pitanje pobjednika. Prvo je mladi napadač Eta Ejong pogodio u 29. minutu, da bi sedam minuta kasnije Papa Gej potvrdio trijumf na "afrički pogon" Marselinovog tima, koji očigledno ima evropske ambicije ove sezone.

Što se tiče Ovijeda, jasno je da su tu potrebna još mnoga pojačanja i da postoji razlog zašto je Veljko Paunović cijelo ljeto insistirao na tome da mu dovedu "srpsku gardu".

Nije uspeo sa Lukom Jovićem i Nemanjom Maksimovićem i dobio je samo Luku Ilića koji je startovao u 11, ali nije uspio da učini mnogo prije nego što je zamijenjen u 77. minutu. Dodajmo i to da je juče u 1. kolu Rajo Valjekano pobijedio Đironu 3:1, što je za mnoge bilo iznenađenje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:59
Luka Jović drugi gol protiv Intera
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović Ovijedo fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC