Veljko Paunović poražen na startu španske Primere

Veljko Paunović nije ida "trgne" svoje fudbalere na prvom meču u sezoni.

Real Ovijedo, povratnik u najviši rang španskog fudbala, izgubio je na premijeri nove sezone od Viljareala 2:0. I ne samo to, nego je pokazao da postoje mnoge manjkavosti u njegovoj igri, kao i u individualnom kvalitetu, koje će ozbiljno otežati život srpskom treneru Veljku Paunoviću koji je već izveo čudo ijulazak u La Ligu.

Već u 14. minutu Ovijedo je mogao do gola preno Rondona, ali je poznati napadač iz Venecuele promašio penal, da bi već u 27. minutu gostujući tim ostao sa igračem manje. Reina je dobio dva brza žuta kartona i ostavio je svoje igrače na cjedilu...

Debut complicado para Salomón Rondón en Real Oviedo. Le atajaron un penal a los 14 minutos de partido y luego su equipo perdió 2-0 con Villarreal.



Tu naravno kreće i bolja igra "žute podmornice" koja je do poluvremena riješila pitanje pobjednika. Prvo je mladi napadač Eta Ejong pogodio u 29. minutu, da bi sedam minuta kasnije Papa Gej potvrdio trijumf na "afrički pogon" Marselinovog tima, koji očigledno ima evropske ambicije ove sezone.

Što se tiče Ovijeda, jasno je da su tu potrebna još mnoga pojačanja i da postoji razlog zašto je Veljko Paunović cijelo ljeto insistirao na tome da mu dovedu "srpsku gardu".

Nije uspeo sa Lukom Jovićem i Nemanjom Maksimovićem i dobio je samo Luku Ilića koji je startovao u 11, ali nije uspio da učini mnogo prije nego što je zamijenjen u 77. minutu. Dodajmo i to da je juče u 1. kolu Rajo Valjekano pobijedio Đironu 3:1, što je za mnoge bilo iznenađenje.

