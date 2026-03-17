Luka Dončić igra najbolju košarku u karijeri: Svi pričaju o raskidu, a on je noćna mora u NBA

Još jedna nevjerovatna partija Luke Dončića u NBA ligi, ovog puta u pobjedi Lejkersa nad Hjustonom.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Spektakularan meč u NBA ligi odigrali su u Teksasu košarkaši Hjustona i LA Lejkersa, a prva zvijezda utakmice ponovo je bio slovenački košarkaš Luka Dončić koji je svoju ekipu vodio do pobjede (100:92). Iako posljednjih dana o njemu cijeli svijet priča zbog raskida vjeridbe sa Anamarijom Goltes koja mu je rodila dvoje djece, bek tima iz Los Anđelesa maksimalno je fokusiran na košarku.

I zato je nalazi u najboljoj formi svoje karijere! Ekipu Hjustona potpuno je razbio, a meč u Teksasu završio je sa 36 poena, šest skokova i četiri asistencije. Istina, šutirao je "samo" 4/12 za tri poena na ovom meču, ali je jasno da su Lejkersi Dončićev tim i da on ima slobodu.

Lebron Džejms je meč završio sa 18 poena, Ostin Rivs je dodao 15, a njih dvojica zajedno nisu ubacili poena koliko je Dončić sam postigao. To je još jedan pokazatelj da se čitava ekipa prilagodila Lukinoj ulozi prve zvijezde, a sada ostaje samo da se vidi da li bi nakon velikog skandala u privatnom životu mogao da odvede franšizu do novog NBA prstena. Pogledajte najbolje trenutke meča:

Pobeda Los Anđeles Lejkersa uz odličnu partiju Luke Dončića. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Tokom posljednjih deset dana Luka Dončić je odigrao šest utakmica u NBA ligi i na svakoj od njih imao je spektakularan učinak. Na svakom meču postigao je više od 30 poena, dva puta je išao preko 35, jednom se zaustavio na 44 i jednom na 51! Kada se na to dodaju skokovi i asistencije jasno je da trenutno u NBA ligi nema igrača u boljoj formi od slovenačkog košarkaša, kojem je ispovijest o raskidu vjeridbe skinula ogroman teret sa leđa i omogućila da se fokusira na dešavanja na terenu.

Ipak, nije sve išlo glatko za Lejkerse na putu do njihovog devetog trijumfa na posljednjih deset mečeva. Imali su momci iz Teksasa opipljivu prednost na poluvremenu, bili čak i deset poena udaljeni početkom treće dionice. Sve to je uspjela da neutrališe ekipa iz Los Anđelesa, pošto je u finišu meča dobila "neočekivanu" pomoć - kada je centar Deandre Ejton počeo da igra na oba kraja terena.

Rezultati NBA u noći između ponedjeljka i utorka:

Atlanta - Orlando 124:112

Vašington - Golden Stejt 117:125

Boston - Finiks 120:112

Bruklin - Portland 95:114

Čikago - Memfis 132:107

Nju Orleans - Dalas 129:111

Hjuston - LA Lejkers 92:100

LA Klipers - San Antonio 115:119

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću

