Stojan Vranješ i Matej Deket poslije novog pehara za Borac: Trofeje iza nas niko ne može da izbriše!

Fudbaleri Borca odbranili su Kup Republike Srpske i postali rekorderi sa osam osvojenih trofeja u ovom takmičenju.

Banjalučani su u finalu u Doboju savladali bijeljinski Radnik rezultatom 3:0 (1:0) i zasluženo stigli do novog pehara nakon šampionske sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i to na stotu godišnjicu postojanja, koja je obilježena svečanom akademijom u Banskom dvoru.

Strijelci za crveno-plave bili su Karlo Perić u prvom dijelu, te kapiten Stojan Vranješ i mladi Matej Deket.

Upravo su najiskusniji Vranješ, koji je nedavno upisao 300. nastup u dresu Borca, ali i najmlađi Deket prokomentarisali osvajanje Kupa RS.

"Mislim da smo zasluženo došli do ovog trofeja. Kroz cijelo takmičenje pokazali smo da smo najbolja ekipa i naravno da smo presretni što smo završili još jedno takmičenje sa peharom. Poslije nas ostaje taj trofej i to je istorija koju ne može niko da izbriše", rekao je Vranješ.

Borčev tinejdžer se složio se sa kapitenom pohvalivši i protivnika u finalu.

"Bila je ovo jedna jako teška i zahtjevna utakmica. Radnik je pokazao kvalitet koji ima, ali naravno, kako je već Stojan rekao, mi smo najbolja ekipa i to smo još jednom pokazali. Stvarno sam ponosan na čitavu ekipu i svoje igrače što smo osvojili još jedan trofej ove sezone", istakao je Deket, koji je dosad ove sezone u prvenstvu BiH postigao pet golova.

