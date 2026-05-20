logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Bodiroga na zanimljivom sastanku u Istanbulu

Dejan Bodiroga na zanimljivom sastanku u Istanbulu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga sastao se sa vlasnikom Pari Sen Žermena.

Dejan Bodiroga Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi

Slavni srpski košarkaš, a sada predsjednik Evrolige, Dejan Bodiroga imao je zanimljiv susret u Istanbulu. Bodiroga se sastao sa vlasnikom Pari Sen Žermena Naserom Al-Kelaifijem, što je pokrenulo brojne debate na relaciji elitno takmičenje - NBA Evropa.

Nije tajna da PSŽ ima namjeru da pokrene košarkašku sekciju, pored uspjeha koje niže u fudbalu, želja je da se sada proslavi i u drugim sportovima. Recimo - košarci. Kao prva stanica najavljivala se NBA Evropa, kao takmičenje koje bi najviše odgovaralo i klubu i novoj platformi koja se pojavljuje u košarci, ali možda budemo svjedoci i promjena?

Bodiroga se našao u Istanbulu, gdje se sastao sa vlasnikom PSŽ-a, a obojica su u Turskoj bili uoči sastanka Unije evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA), a među fudbalskim zvanicama našao se i Bodiroga, predsjednik Evrolige. Srpski košarkaš fotografisao se sa vlasnikom PSŽ-a i tom prilikom dobio je dres sa svojim prezimenom na leđima. 

Već nekoliko klubova iz Francuske brani boje u Evroligi, a sastanak dvojice čelnika mogao bi da uvede možda i još jedan u elitno takmičenje. Mnogo je pitanja na temu NBA Evrope i Evrolige: da li će se takmičenja na kraju spojiti, da li će ostati odvojena, koji klubovi će igrati u kom takmičenju? Samo su detalji o kojima će se u mjesecima pred nama sve više raspravljati.

Bonus video: 

Pogledajte

01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Bodiroga Evroliga Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC