Dejan Bodiroga na zanimljivom sastanku u Istanbulu

Predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga sastao se sa vlasnikom Pari Sen Žermena.
Slavni srpski košarkaš, a sada predsjednik Evrolige, Dejan Bodiroga imao je zanimljiv susret u Istanbulu. Bodiroga se sastao sa vlasnikom Pari Sen Žermena Naserom Al-Kelaifijem, što je pokrenulo brojne debate na relaciji elitno takmičenje - NBA Evropa.
Nije tajna da PSŽ ima namjeru da pokrene košarkašku sekciju, pored uspjeha koje niže u fudbalu, želja je da se sada proslavi i u drugim sportovima. Recimo - košarci. Kao prva stanica najavljivala se NBA Evropa, kao takmičenje koje bi najviše odgovaralo i klubu i novoj platformi koja se pojavljuje u košarci, ali možda budemo svjedoci i promjena?
EuroLeague president Dejan Bodiroga with PSG president Nasser Al-Khelaifi together ttoday in Istanbul during an UEFA meeting before the UEFA Europa League final.— Aris Barkas (@arbarkas)May 19, 2026
Bodiroga se našao u Istanbulu, gdje se sastao sa vlasnikom PSŽ-a, a obojica su u Turskoj bili uoči sastanka Unije evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA), a među fudbalskim zvanicama našao se i Bodiroga, predsjednik Evrolige. Srpski košarkaš fotografisao se sa vlasnikom PSŽ-a i tom prilikom dobio je dres sa svojim prezimenom na leđima.
Već nekoliko klubova iz Francuske brani boje u Evroligi, a sastanak dvojice čelnika mogao bi da uvede možda i još jedan u elitno takmičenje. Mnogo je pitanja na temu NBA Evrope i Evrolige: da li će se takmičenja na kraju spojiti, da li će ostati odvojena, koji klubovi će igrati u kom takmičenju? Samo su detalji o kojima će se u mjesecima pred nama sve više raspravljati.
