"Kakav bre Divac, izvedi ekipu na teren": Svetislav Pešić je odmah znao da će on biti kapiten

Svetislav Pešić nikada nije krio da je Dejan Bodiroga jedan od najboljih igrača sa kojima je sarađivao.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije moraće bez pomoći kapitena Bogdana Bogdanovića u nastavku Evropskog prvenstva. Njegovu lidersku ulogu preuzeće Stefan Jović kome će ovo biti posljednje takmičenje u nacionalnom dresu. Ne vjerujemo da je Svetislav Pešić imao bilo kakvu dilemu kome prepustiti kapitensku, a iskusni stručnjak posebno vrednuje jednu osobinu kod igrača.

Tako je tokom pohoda na zlato u Indijanapolisu 2002. godine najvažniju ulogu među igračima poverio Dejanu Bodirogi, iako je Vlade Divac bio po mnogima prvi kandidat.

"Kad biram igrače i gledam ko može da zadovolji kriterijume, onda mi je vaspitanje mnogo važno. Moram da ispričam, bio sam trener Barselone, ali sam dvije godine prije toga sarađivao sa Bodirogom u reprezentaciji na Evropskom i Svjetskom prvenstvu", rekao je Pešić jednom prilikom.

Bodiroga ga je odmah kupio selektora , nije imao ni najmanju dilemu da je on igrač za velika djela. "Kad sam postao trener, zvao sam Bodirogu, rekao sam: 'Zdravo, kako si', jer se nismo ranije poznavali. 'Ja sam selektor reprezentacije, pa bih došao da se vidimo i pričamo'. On je rekao ovako: 'Dobro si došao, radujem se da se vidimo, ali ja igram za reprezentaciju’. Drugim riječima, ako ćeš da dolaziš da me ubjeđuješ da dolazim, nema ni potrebe. Tad sam rekao da će Bodiroga biti kapiten', ispričao je Pešić.

Bodiroga je načinio veliki gest pred početak prvenstva, pošto je smatrao da Divac kao najstariji treba da ponese kapitensku traku.

"Onda je on bio kapiten reprezentacije, mi smo u Indijanapolisu. Došao Divac kao najstariji, prva utakmica, vidim komešaju se. Dolazi Dejan do mene i pita ko je kapiten. Čuj ko je, pa ti si, izvedi ekipu. 'Ali Divac'. Kakav Divac, izvedi ekipu. Uvijek mi je bila zagonetka to njegovo ponašanje, edukativnost, odnos u razgovorima, poštovanju trenera, kolege, odmjerenost. Dobro, ima li neku manu, mora da ima, moram da uhvatim", prisjetio se Pešić.