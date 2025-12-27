Velež ostao bez golmana: Belmin Dizdarević i "rođeni" raskinuli ugovor

Golman kojeg je Sarajevo prodalo Monpeljeu u ljeto 2023. godine napustio je Velež nakon samo pola godine i pet nastupa.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

FK Velež saopštio je danas na društvenim mrežama, kako Belmin Dizdarević više nije golman ovog kluba. Kako su saopštili na društvenim mrežama, do prekida saradnje došlo je sporazumnim raskidom ugovora.

Belmin Dizdarević rođen je 9. avgusta 2001. godine u Zenici. Fudbalsku karijeru započeo je u omladinskim kategorijama Čelika. Od 2016. godine je član akademije FK Sarajeva, a za prvi tim bordo ekipe debitovao je u sezoni 2019/20. U februaru 2021. godine odlazi na posudbu u ekipu Mladost Doboj Kakanj gdje se zadržava pola godine, tačnije do kraja tekuće sezone nakon čega se vraća u redove Sarajeva. Početkom jula 2023. godine Belmin odlazi u redove francuskog Monpeljea odakle je i stigao u Velež.

Dizdarević je prošao i sve omladinske selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u decembru 2021. godine Belmin je pod vodstvom tadašnjeg selektora Peteva debitovao i za A selekciju naše zemlje. Za ekipu Veleža prikupio je pet nastupa.

Iz kluba su mu se zahvalili na profesionalnom odnosu i korektnosti te su mu poželjeli mnogo sreće u nastavku profesionalne karijere.