Rastanak nakon 84 nastupa: Velež raskinuo ugovor sa ofanzivcem

Tarik Šikalo više nije član mostarskog kluba.
Ofanzivni vezni igrač Veleža Tarik Šikalo (2004.) sporazumno je raskinuo ugovor sa klubom, saopšteno je iz mostarskog premijerligaša.
Šikalo je rođen 26. marta 2004. godine u Mostaru, a fudbalsku karijeru započeo je u Blagaju. Član Veleža postao je 19. jula 2019. godine, a prvi profesionalni ugovor sa klubom potpisao je tri godine kasniije. Ukupno je za "rođene" odigrao 84 utakmice, uz tri pogotka i pet asistencija.
U dresu mlade reprezentacije BiH Šikalo je odigrao četiri utakmice, postigavši jedan pogodak.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)