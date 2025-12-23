logo
Rastanak nakon 84 nastupa: Velež raskinuo ugovor sa ofanzivcem

Rastanak nakon 84 nastupa: Velež raskinuo ugovor sa ofanzivcem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Tarik Šikalo više nije član mostarskog kluba.

FK Velež Mostar Izvor: Promo/FK Velež

Ofanzivni vezni igrač Veleža Tarik Šikalo (2004.) sporazumno je raskinuo ugovor sa klubom, saopšteno je iz mostarskog premijerligaša.

Šikalo je rođen 26. marta 2004. godine u Mostaru, a fudbalsku karijeru započeo je u Blagaju. Član Veleža postao je 19. jula 2019. godine, a prvi profesionalni ugovor sa klubom potpisao je tri godine kasniije. Ukupno je za "rođene" odigrao 84 utakmice, uz tri pogotka i pet asistencija.

U dresu mlade reprezentacije BiH Šikalo je odigrao četiri utakmice, postigavši jedan pogodak.

(mondo.ba)

