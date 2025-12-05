logo
MUP zabranio! Ni Veležovi navijači neće na derbi

MUP zabranio! Ni Veležovi navijači neće na derbi

Autor Haris Krhalić
0

Velež bez podrške svojih navijača protiv Zrinjskog.

Navijači Veleža neće na mostarski derbi Izvor: Sport1/Oslobođenje/Sanel Konjhodžić

Ovaj vikend donosi nam dva fudbalska derbija. Najprije će u nedjelju od 13 časova na terenu snage odmjeriti Sarajevo i Željezničar, a već u 15.15 gledaćemo i mostarski derbi. Baš kao i na sarajevskom derbiju, ni u Mostaru neće biti gostujućih navijača.

Kako je zvanično saopšteno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, donesena je zabrana organizovanog dolaska gostujuće grupe Red Army, a razlog su procjene visokog rizika od sukoba između navijačkih grupa.

„S ciljem očuvanja javnog reda i mira te osiguranja sigurnosti svih sudionika, Policijska uprava Mostar donijela je odluku o zabrani organiziranog dolaska gostujućih navijača na nadolazeću nogometnu utakmicu između HŠK Zrinjski i FK Velež“, saopštili su iz MUP-a.

U nastavku saopštenja naveli su da je odluka donesena na osnovu operativnih informacija koje su ukazivale na potencijalne incidente.
U prvom duelu ova dva rivala, odigranom 27. septembra, Zrinjski je slavio s 3:1 na stadionu Rođeni.

Ovu utakmicu će suditi Luka Bilbija, dok će mu pomagati Davor Beljo i Amer Macić, a Josip Martinović je četvrti sudija. Antoni Bandić i Amir Kadić su u VAR sobi.

