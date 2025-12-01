Rahimić pred Sarajevo: "Imaju dobre pojedince, koji se očigledno nisu na najbolji način uklopili"

Fudbaleri Veleža sutra će ugostiti Sarajevo u susretu 17. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Danas je u pres salonu stadiona Rođeni održana konferencija za medije povodom utakmice 17. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem fudbalski klub Velež dočekuje ekipu Sarajeva.

Duel je ovo koji fudbaleri Veleža dočekuju u jako pozitivnom nizu i dobrom raspoloženju.

Prisutnim medijima na konferenciji pred duel sa Sarajevom u uvodnom obraćanju obratio se šef stručnog štaba Veleža Ibro Rahimić.

"Dueli Veleža i Sarajeva uvijek izazivaju pažnju javnosti i ja vjerujem da će naši fudbaleri u ovaj susret ući jako motivisani i da možemo nastaviti ovaj pozitivan niz. Što se tiče ekipe Sarajeva, naši sutrašnji gosti definitivno imaju kvalitetne igrače, ali trenutno nisu u nekoj zavidnoj formi. Bez obzira na to, u utakmicu moramo ući maksimalno fokusirani upravo onako kako smo ušli u meč protiv ekipe Rudara i vjerujem u pozitivan rezultat", rekao je Rahimić.

Kao najveću snagu ekipe Sarajeva trener Rahimić istakao je nekoliko vrlo dobrih pojedinaca.

"Krasi ih nekoliko zaista dobrih individualaca, koji se očigledno nisu na najbolji način uklopili u ekipu. Međutim, nikada ne znate kada dobar igrač može pokazati svoje najbolje svjetlo i zato sutra moramo biti jako oprezni, maksimalno fokusirani, biti dobri u pozicioniranju i u duel igri i nadam se da rezultat neće izostati."

Ono što je za "rođene" ohrabrujući podatak jeste da je u posljednjih osam mečeva ekipa primila tek dva gola.

"Taj podatak je definitivno zasluga cijele ekipe. Prva linija odbrane je naš napad pa onda svi ostali. Mislim da svi momci zaista rade jako dobar posao i svjesni smo da u zadnjih nekoliko utakmica ne dozvoljavamo puno šuteva prema našem golu što nas mnogo raduje", istakao je Karić.

Utakmica se igra sa početkom u 18.30 časova.