Štimac nakon poraza od Posušja: "Bili smo statični i to nas je koštalo bodova"

Igor Štimac komentarisao poraz od Posušja.

Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Posušja stigli su do velikog iznenađenje u 16. kolu Premijer lige BiH. Oni su kao posljednjeplasirani tim na tabeli u Mostaru savladali Zrinjski rezultatom 0:2.

Prvo ime susreta bio je Ivan Kukavica koji je bio strijelac oba gola na današnje susretu.

Trener „plemića“ Igor Štimac nahvalio je današnjeg protivnika, ali pravi razlog za poraz vidi u svom timu.

„Danas smo bili bez energije koja je nužna da dobijemo. Znali smo da su neugodan protivnik, igraju većinu utakmica jako dobro, ali do danas nisu imali realizaciju. Danas su imali i to i pogađali, golman nije mogao reagovati. Bez obzira na to, mi nismo bili dovoljno aktivni. Pokušali smo sa dosta svježih nogu dobiti tu brzinu prenosa lopte, jer smo znali da nas čekaju dva bloka igrača. Nismo bili dobri u tom dijelu, nismo težili dobrom pasu i kretanju. Bili smo statični previše i to nas je koštalo bodova danas“, poručio je Štimac.

Trener Posušja Dario Bašić sretan je zbog današnjeg trijumfa.

"Moram pohvailti sve aktere. Ekipa Zrinjskog je bez obzira na poraz potvrdila da je trenutno najbolja ekipa. Svojim momcima čestitam. Defanzivno smo bili jako dobri u prvom poluvremenu, nismo dozvolili pretjerano velike šanse da nam Zrinjski napravi. Ova pobjeda nam je trebala. Presretan sam, pogotovo protiv ovakvog protivnika", poručio je Bašić.

Posušje je ovom pobjedom prišlo na bod zaostatka za Rudarom koji je pretposljednji na tabeli, dok će Zrinjski ispustio vodeću poziciju te sada zaostaje bod za ekipom Borca.