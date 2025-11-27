Trener Zrinjskog oglasio se nakon trijumfa (2:1) nad Hekenom.

Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Zrinjski je trijumfovao nad švedskim Hekenom rezultatom 2:1 i stigao nadomak velikog podviga – evropskog proljeća i plasmana među 24 najbolja tima u Konferencijskoj ligi.

Mostarci su za sada na šest bodova, a do kraja ligaškog dijela takmičenja gostovaće Rakovu u Poljskoj (11. decembar) i dočekati ove sezone blijedi Rapid iz Beča, prošlosezonskog četvrtfinalistu, koji je nakon četiri kola na posljednoj poziciji, bez ijednog boda.

"Srce mi je puno, natjerali su me da zaplačem. Rijetko kada nemam šta da kažem igračima nakon utakmice, ali danas su me ostavili bez riječi. Kako su se borili i kako su ginuli za dres, koliko su pokazali zajedništva i htijenja... Vidjeli ste i sami, kao što sam rekao, ova je ekipa iznad nas. U tehničkom smislu i kombinatorike koju imaju, imali su priliku puno više da rade od nas. Kada imamo ovakvo srce i kada sagledamo ovako u cjelini, nadao sam se u prvom poluvremenu da ćemo sa nulom doći do toga. Primili smo gol, znali smo da su ozbiljni u prekidima, htjeli smo im da imaju što manje kornera. Nije ih lako braniti iz kornera jer su jedna veoma nezgodna ekipa. Kad uđeš sa negativnim rezultatom u poluvremenu, onda si zabrinut sa razlogom", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac poslije meča, nastavivši:

"Hvala svima koji su došli ovdje da podrže Zrinjski i nadam se da smo na pravi način predstavili fudbal u BiH. Iskreno se nadam da ćemo se plasirati u narednu fazu. Moramo da hvatamo gdje je to moguće, ostaju nam utakmice protiv Rakova i Rapida. pa šta nam Bog da. Kada sam došao u Zrinjski, krenulo je to sve sa nule, nismo imali igru i identitet. Došli smo do kompaktnosti i uz jedan veliki respekt guramo naprijed."

Vidi opis Igor Štimac nakon velike evro-pobjede Zrinjskog: Srce mi je puno, natjerali su me da zaplačem! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)