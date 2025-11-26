Štimac želi da "prepiše" od sutrašnjeg rivala: Jasno koncipiran klub, dobra sportska politika - tako želim i kod nas!

Aktuelni šampion BiH dočekuje predstavnika Švedske u 4. kolu Konferencijske lige.

Izvor: Screenshot

Pred fudbalerima Zrinjskog je četvrti ispit u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Mostarski klub će u četvrtak uveče (18.45), pred domaćom publikom, odmjeriti snage sa švedskim Hekenom. I jedan i drugi tim u četvrtu rundu ulaze van zone plasmana u eliminacijski krug – aktuelni šampion BiH je trenutno na 26. mjestu sa tri boda, dok je švedski tim dva stepenika ispod, uz bod manje.

"Očekuje nas jedan fin izazov, rekao bih ekipa po mjeri, možda jedan nivo kvalitetom iznad nas. Međutim, u tome je ljepota i draž, želimo da pokažemo sebi i drugima još jednom da možemo da se nosimo sa protivnikom koji će iziskivati puno energije, agresije, trke, kvaliteta u pasu, branjenju i napadanju. Radosno dočekujemo ovaj susret", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac na konferenciji za novinare, pohvalno govoreći o sutrašnjem rivalu.

"Imaju dva boda iz tri teška evropska nastupa. Imali su, rekao bih, nesreću neugodnog vremena u Šelburnu, gdje su izvukli jedan bod, gdje su po jakom vjetru izdržali napore i završili sa 0:0. Imali su za protivnika i Viljareal, sa kojim su odigrali 2:2 i izgubili od Strazbura kod kuće 2:1. Radi se o jednoj odlično izbalansiranoj ekipi, jasno koncipiranom klubu, koji ima dobru sportsku potliku, koji je prošle godine prodao tri igrača za 16 miliona evra na osnovu prethodne sezone. Radi se o klubu koji razvija puno mladih igrača. Kad samo pogledate roster koji imaju, naći ćete među tih 40 igrača 6-7 onih 30-godišnjaka koji su kičma ekipe, nosioci kvaliteta i iskustva, a sve ostalo su igrači od 17, 18, 19 i 20 godina. To je i moja želja, tako ja vidim Zrinjski u budućnosti. Razvoj mladih igrača, energetski i brzinski dobra ekipa i tehnički opremljena. To je ono čemu i mi težimo i nadam se da ćemo sutra i mi pokazati mladost, energiju, htijenju, volju i iskustvo da pariramo takvom protivniku."

Izvor: YouTube/ HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Ističe Štimac da nema kalkulacija pred duel sa šampionom Švedske iz 2022. godine i aktuelnim osvajačem Kupa.

"Ako je trebalo da kalkulišemo i razmišljamo o tome šta ćemo žrtvovati, mislim da smo pametno odlučili da žrtvujemo tu utakmicu protiv Dinama iz Kijeva, iako smo se mi trudili, i u odabiru ekipe i svemu što smo radili, da damo sebi šansu. Mi smo tu šansu propustili u prvih pola sata utakmice, nakon čega smo se osuli u ideji i igri, malo uznemireni promašajima koji su nam se dogodili u otvaranju te utakmice. Smatram da smo i poslije te utakmice otišli korak naprijed jer smo dobili minutažu i iskustvo kod mladih igrača za jednog tako jakog i neugodnog protivnika, a sačuvali svježinu za ono što nam je prioritet, da jurimo prvu poziciju u prvenstvu."

Zrinjski se, naglašava Štimac, osjeća šampionski kad igra u Mostaru pred domaćim navijačima.

"Uvijek je imperativ Zrinjskom, bez obzira sa kim igra kod kuće, pobjeda. Tako će biti i sutra i sve naše nade, misli i želje su usmjerene ka pobjedi jer smatramo da bi nas tri boda odvela gotovo sigurno do evropskog proljeća. Prema tome, sve što radimo ove sedmice radimo u kontekstu toga da ostvarimo pobjedu sutra, sa svim poštovanjem prema protivniku, njegovom kvalitetu i stanju."

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Takmičenje u švedskom elitnom rangu završeno je prije dvadesetak dana, tako da Heken, koji je zauzeo 10. mjesto, može u potpunosti može da se posveti preostalim evropskim borbama.

"Neki kažu da je bolje kad je ekipa u takmičarskom ritmu, drugi misle da su imali više vremena da se pripreme i fokusiraju. Istina je da su oni nakon naporne sezone imali dovoljno vremena da rehabilituju igrače koji su im nedostajali, koji su imali određene probleme. Zdravstveni bilten im je bio poljuljan, tako da su oni kompletirani za ovaj susret. Imali su puno više vremena da rade na detaljima, na taktičkoj analizi igre. Osim toga, odigrali su i jednu prijateljsku utakmicu sa KuPS-om prije 4-5 dana. Mogli su da provjere određene igrače i sigurno je da će doći svježi i motivisani jer njima su ova tri boda isto korak bliže evropskom proljeću. Očekujem otvorenu utakmicu, Skandinavci su poznati kao ekipe okomitog fudbala, uz puno agresije, duela i trke, tako da nas očekuje vrlo interesantan dvoboj", zaključio je Štimac.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)