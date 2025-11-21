Zrinjski slavio u Bijeljini za "plus pet" u odnosu na banjalučki Borac

Zrinjski je na otvaranju 15. kola Premijer lige BiH savladao Radnik po teškom terenu u Bijeljini i pobjegao drugoplasiranom Borcu na pet bodova prednosti.

Poslije reprezentativne pauze, vratila se Premijer liga Bosne i Hercegovine prvom utakmicom 15. kola u kojoj je mostarski Zrinjski, lider prvenstva bio gost Radniku u Bijeljini.

Imali su izabranici Igora Štimca više od igre i zasluženo su pogocima Slobodana Jakovljevića i Mateja Šakote odnijeli sva tri boda iz Semberije u kojoj su se smjenjivali kiša i snijeg.

RADNIK - ZRINJSKI 0:2 (0:0)

Već u 10. minutu trener semberske ekipe Duško Vranešević je morao da napravi prinudnu izmjenu, pa je umjesto povrijeđenog Lazara Vukovića na nakvašeni teren Gradskog stadiona poslao mladog Božidara Dimitrića.

Varničilo je u 20. minutu između Slobodana Jakovljevića iz Zrinjskog i kapitena Radnika Damjana Krajišnika, čak je morao da interveniše i sarajevski arbitar Irfan Peljto da smiri situaciju.

Nekoliko minuta kasnije, “plemići” su kreirali dvije dobre prilike.

Najprije je fantastičan volej uhvatio Borna Filipović sa 20-ak metara koji je završio pored gola, a onda minut kasnije se i kapiten Mostaraca Nemanja Bilbija našao u šansi, ali opet bez učinka.

U 25. minutu je poslije centaršuta Krajišnika iz slobodnog udarca deblji kraj u sudaru glavama izvukao Faruk Gogić, kojem je pukla arkada, pa mu je morala biti ukazana pomoć. Narodski rečeno, kad je zakrpljen vratio se na teren.

Četiri minuta kasnije, novi sudar glavama, Nikola Đurić i Leo Mikić, ponovo su morale da reaguju medicinske ekipe. Toni Majić je potom šutirao iz slobodnjaka, ali golman Radnika Nikola Lakić je bio siguran.

Francuski internacionalac u taboru Bijeljinaca Mohamed Gorzi opasnim centaršutom sa desne strane mogao je donnijeti vođstvo domaćina, ali niko nije ispratio njegovu ideju.

Tim Duška Vraneševića je pokušao da napravi nešto u napadu I eventualno izbjegne poraz, a jedino vrijedno pomena u nastavku umeča bio je šut Đorđa Pantelića u 75. minutu, koji je bez problema zaustavio golman Zrinjskog Marin Ljubić.

Šef struke Bijeljinaca je u finišu sve karte bacio u napad, napravio dvostruku izmjenu, pa je uspio da kreira stopostotnu šansu u 83. minutu.

Dimitrić je centrirao u kazneni prostor, Luka Čumić je neometan šutirao glavom, ali tik pored stative gola mostarske ekipe.

Semberci su tražili penal u 87. minutu, kada je golman Zrinjskog srušio napadača Radnika Emanuela Črnka, međutim, Peljto je pokazao da se igra nastavi, a njegovu odluku su potvrdili arbitri u VAR sobi.

A onda je uslijedila kontra gostiju, rezervista Tejlor Buri je istrčao po lijevoj strani i uposlio takođe rezervistu Mateja Šakotu koji je poslao loptu pod prečku, za ovjeru pobjede Zrinjskog i prvog domaćeg poraza Radnika - 0:2.

Sada je na potezu Borac, koji u nedjelju ima teško gostovanje u Širokom Brijegu i sve osim pobjede prilično bi udaljilo izabranike Vinka Marinovića od željenog cilja, a to je šampionska titula.

RADNIK: Lakić, Markovina, Đurić, Ćosić, Marković, Vuković, Krajišnik, Gogić, Pantelić, Gorzi, Teodorović. Trener: Duško Vranešević

ZRINJSKI: Ljubić, Mamić, Jakovljević, Mašić, Memija, Savić, Filipović, Mikić, Majić, Ćuže, Bilbija. Trener: Igor Štimac



PREMIJER LIGA 15. KOLO

Radnik - Zrinjski 0:2 0:0

/Jakovljević 48, Šakota 90/

Subota

Rudar Prijedor - Sarajevo (16.00)

Željezničar - Sloga (18.30)

Nedjelja

Posušje - Velež (15.00)

Široki Brijeg - Borac (17.15)







