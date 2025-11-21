Borac želi nastavak nevjerovatne serije: Pritisak postoji, ali je privilegija boriti se za prvo mjesto

Trener Banjalučana Vinko Marinović najavio gostovanje "crveno-plavih" u Širokom Brijegu (nedjelja, 17.15), gdje će njegov tim nastojati da upiše 12. vezani trijumf protiv Širokobriježana.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Borac je u nevjerovatnoj seriji u duelima sa Širokim Brijegom. Banjalučani su slavili na posljednjih 11 prvenstvenih mečeva, a Široki Brijeg od septembra 2022. ne zna za trijumf protiv "crveno-plavih". Ne samo da tim sa "Pecare" nije uspio da slavi, nego nije upisao ni bod u tih 11 susreta.

Ipak, svjesni su u Borcu da tradicije postoje da se ruše, pa samim tim trener Vinko Marinović u najavi susreta ističe kvalitet domaćina, te nastojanje da se maksimalno ozbiljno shvati rival sa kojim će se Banjalučani susresti u nedjelju od 17.15 časova.

"Dobro smo iskoristili ovu pauzu, koja nam je dobro došla za razliku od prve dvije, da se oporavimo i popravimo određene stvari koje nisu funkcionisale u posljednje vrijeme. Očekujem da budemo kvalitetni u završnom dijelu polusezone", istakao je Marinović.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Protiv Širokog Brijega njegove izabranike očekuje izuzetno zahtjevnih 90 minuta. Iako su po tradiciji rival koji Banjalučanima "leži", Marinović očekuje tvrd i čvrst duel dva veoma kvalitetna tima.

"Idemo u goste ekipi koja igra veoma dobro, pogotovo na domaćem terenu. Radi se o agresivnoj ekipi, dobro organizovanoj, taktički disciplinovanoj u svim fazama, koja ima veoma dobre pojedince, naročito u napadu, gdje imaju dosta brzine. Sve ono što mi planiramo da igramo, moramo da ostvarimo na terenu. Želimo od prvog minuta da nametnemo svoj ritam, da odgovorimo agresivnošću i duel igrom, te kroz posjed tražimo rješenja kako bismo došli do pobjede. Radili smo na rješavanju problema u zadnjoj trećini, gdje nam fali završni pas, ali i realizacija. Očekujem da to ostvarimo na ovoj utakmici", poručio je Marinović, koji, iako je stanje sa igračkim kadrom bolje nego na prethodnim utakmicama, i dalje ne može da računa na usluge Terzića, Karoline i Zorića.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Žele Banjalučani nastavak serije pobjeda protiv Širokobriježana. Na otvaranju sezone Borac je slavio ubjedljivo 5:1 na Gradskom stadionu, ali Marinović ističe da rivala sada igra potpuno drugačije.

"Široki Brijeg sada je drugačija ekipa u odnosu na onaj tim sa kojim smo igrali u prvom kolu. Kao domaćini igraju mnogo kvalitetnije, agresivni su i čvrsti u duelima i to su sve ekipe do sada osjetile na njihovom terenu. Jesmo u seriji od 11 pobjeda i želimo da je nastavimo, ali čeka nas veoma važan i zahtjevan meč. Vjerujem da ćemo odigrati kvalitetno i utakmicu riješiti u svoju korist", dodao je trener "crveno-plavih".

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Borac trenutno "kaska" dva boda za vodećim Zrinjskim, a taj zaostatak mogao bi do nedjelje da bude i veći jer Mostarci svoj susret 15. kola protiv Radnika igraju danas.

"Svaka utakmica nosi određeni pritisak, ali mi imamo svoje ambicije. Nekada, kada imate tu vrstu pritiska, to je privilegija da se nalazite u ekipi koja za cilj ima osvajanje prvog mjesta. Na to moramo biti naviknuti i spremni. To je suštinski i najvažniji detalj, kada ekipa koja uspije i pored tog pritiska da igra dobro i nada se prvom mjestu", zaključio je Marinović.

PREMIJER LIGA BIH - 15. KOLO:

Petak:

Radnik - Zrinjski (16.00)

Subota:

Rudar Prijedor - Sarajevo (16.00)

Željezničar - Sloga (18.30)

Nedjelja:

Posušje - Velež (15.00)

Široki Brijeg - Borac (17.15)



