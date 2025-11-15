logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mladen je ovo zaslužio!" Puzigaća nakon memorijalne utakmice Borca i Radničkog 1923: Pola mog srca je prazno

"Mladen je ovo zaslužio!" Puzigaća nakon memorijalne utakmice Borca i Radničkog 1923: Pola mog srca je prazno

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Trener Radničkog 1923 Bojan Puzigaća zahvalio se Borcu na organizaciji memorijalne utakmice sa kragujevačkim timom.

Bojan Puzigaća o utakmici Borac Radnički Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca i Radničkog 1923 odigrali su ove subote memorijalnu utakmicu u znak sjećanja na nedavno preminulog trenera dva tima Mladena Žižovića (44).

Na tribinama Gradskog stadiona okupilo se oko 4.500 gledalaca, kojima se trener Kragujevčana i bivši Žižovićev saradnik Bojan Puzigaća zahvalio u izjavi za medije.

"Prije svega, hvala Borcu i banjalučkoj publici na organizaciji. Mladen je ovo zaslužio, Mladen je jedan od nas, ostaće upisan u istoriju kluba kao jedan od najboljih trenera. Za mene, jedan je od najkvalitetnijih ljudi sa kojima sam sarađivao kroz život. Pola mog srca je prazno, Mladena nažalost više nema među nama, taj trenutak nikad neću moći da zaboravim. Znamo svi kakav je Mladen bio kao čovjek, suprug, roditelj i na kraju kao fudbalski trener. Znam da život ide dalje, znam da se mora nastaviti, ali ostaće praznina u svima nama", rekao je Bojan Puzigaća, koji je dobio povjerenje uprave kluba iz Šumadije da, zajedno sa Veliborom Đurićem, nastavi sa započetim poslom u klubu sa stadiona "Čika Dača".

"Ja sam sa Mladenom sarađivao godinu i po dana. Svaki dan po 24 sata smo bili zajedno, pričali, imali našu viziju kako treba da igramo, šta treba da radimo. Želim da se zahvalim ljudima iz Fudbalskog kluba Radnički što su nam ukazali povjerenje, da ostanemo do kraja sezone. Nadam se da ćemo to opravdati, da ćemo nastaviti što je Mladen započeo i da će Radnički biti dobar kao što je bio dobar sa Mladenom", zaključio je Puzigaća.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Radnički 1923 Kragujevac treneri Bojan Puzigaća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC