Trener Radničkog 1923 Bojan Puzigaća zahvalio se Borcu na organizaciji memorijalne utakmice sa kragujevačkim timom.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca i Radničkog 1923 odigrali su ove subote memorijalnu utakmicu u znak sjećanja na nedavno preminulog trenera dva tima Mladena Žižovića (44).

Na tribinama Gradskog stadiona okupilo se oko 4.500 gledalaca, kojima se trener Kragujevčana i bivši Žižovićev saradnik Bojan Puzigaća zahvalio u izjavi za medije.

"Prije svega, hvala Borcu i banjalučkoj publici na organizaciji. Mladen je ovo zaslužio, Mladen je jedan od nas, ostaće upisan u istoriju kluba kao jedan od najboljih trenera. Za mene, jedan je od najkvalitetnijih ljudi sa kojima sam sarađivao kroz život. Pola mog srca je prazno, Mladena nažalost više nema među nama, taj trenutak nikad neću moći da zaboravim. Znamo svi kakav je Mladen bio kao čovjek, suprug, roditelj i na kraju kao fudbalski trener. Znam da život ide dalje, znam da se mora nastaviti, ali ostaće praznina u svima nama", rekao je Bojan Puzigaća, koji je dobio povjerenje uprave kluba iz Šumadije da, zajedno sa Veliborom Đurićem, nastavi sa započetim poslom u klubu sa stadiona "Čika Dača".

Vidi opis "Mladen je ovo zaslužio!" Puzigaća nakon memorijalne utakmice Borca i Radničkog 1923: Pola mog srca je prazno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 14 14 / 14

"Ja sam sa Mladenom sarađivao godinu i po dana. Svaki dan po 24 sata smo bili zajedno, pričali, imali našu viziju kako treba da igramo, šta treba da radimo. Želim da se zahvalim ljudima iz Fudbalskog kluba Radnički što su nam ukazali povjerenje, da ostanemo do kraja sezone. Nadam se da ćemo to opravdati, da ćemo nastaviti što je Mladen započeo i da će Radnički biti dobar kao što je bio dobar sa Mladenom", zaključio je Puzigaća.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)