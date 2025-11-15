Utakmica u čast Mladena Žižovića: "Zauvijek u našim srcima!"

Danas će u Banjaluci biti odigrana utakmica u čast Mladena Žižovića između Borca i Radničkog iz Kragujevca, a pred početak meča fudbaleri oba kluba su parolom još jednom odali počast nedavno preminulom treneru.

Fudbaleri Borca i Radničkog iz Kragujevca će u danas (15. novembar) odigrati memorijalnu utakmicu u čast nedavno preminulog Mladena Žižovića.

Fudbaleri su na Gradski stadion u Banjaluci izašli u majicama sa likom Mladena Žižovića, a pred početak meča razvili su parolu kako na još jedan način odali počast Žižoviću.

Na paroli je pisalo: "Mladen Žižović - zauvijek u našim srcima! (1980-2025)".

Pored parole, pred početak utakmice sportski direktor crveno-plavih Oliver Jandrić uručio je dres sa brojem 8 sinu Mladena Žižovića - Luki. Početni udarac na utakmici izvela su Mladenova djeca - Luka, Lana i Nađa.

Banjalučki Borac i Radnički iz Kragujevca igraju u Banjaluci utakmicu u čast Mladena Žižovića.

Na tribinama je istaknuto i nekoliko zastava sa likom Mladena Žižovića, a u Banjaluka je stigao i jedan manji broj najvatrenijih pristalica Radničkog iz Kragujevca - Crvenih đavola.

Ulaznice za ovaj meč prodavane su po cijeni od 5 KM, a sav prihod od ulaznica će biti doniran porodici Žižović.

Žižović je sahranjen sahranjen na Gradskom groblju Pučile u Bijeljini 6. novembra. Od nekadašnjeg fudbalera i trenera oprostili su se porodica, brojni prijatelji i sportski saradnici sa kojima je sarađivao.