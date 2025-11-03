Borčevcima priredio najljepših 1740 minuta u životu: Mladena Žižovića dugo će pamtiti na banjalučkom Gradskom stadionu

Mladen Žižović, koji je preminuo danas u 45. godini, sa Borcem je ostvario rezultat koji će se dugo prepričavati...

Mladen Žižović (44) preminuo je nakon što mu je danas pozlilo na utakmici koju je njegov Radnički 1923 igrao u Lučanima. Prošlosezonskom treneru Borca usred meča naglo je pozlilo i odmah se srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu, u kojoj je ubrzo i preminuo.

Najveći uspjeh u trenerskoj karijeri Žižović je ostvario sa crveno-plavima, sa kojima je prošle sezone stigao do osmine finala Konferencijske lige.

Prije početka sezone, Žižović je naslijedio Vinka Marinovića na trenerskoj poziciji i sa Borcem ostvario evropsku avanturu kakva će se dugo prepričavati.

Krenuo je od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, u kojem je eliminisao albansku Egnatiju. U drugoj rundi je nepremostiva prepreka bio grčki velikan PAOK, pa se Borac preselio u treće pretkolo Lige Evrope.

Tamo je eliminisao predstavnika Farskih Ostrva KI Klaksvik i našao se u plej-ofu, a samim tim sigurno i u Konferencijskoj ligi.

Do Lige Evrope nije uspio da stigne preko Ferencvaroša, koji je Banjalučane eliminisao nakon jedanaesteraca. Uslijedio je nastup u ligaškom dijelu, koji je Borac uspješno prebrodio i obezbijedio proljeće u Evropi, prvi put u klupskoj istoriji.

U plej-inu za osminu finala sastao se sa Olimpijom i slavio u dvomeču, ali je potom u borbi za četvrtfinale tek nakon produžetaka poražen od bečkog Rapida.

Pomenuti evro-mečevi predstavljali su, kako su Lešinari parolom na prvoj narednoj domaćoj utakmici istakli, najljepših 1740 minuta u njihovim životima...

Osim Borca, Žižović je vodio i Radnik, Zrinjski, tuzlansku Slobodu, Al-Kolod i Škupi.

Kao igrač, bio je prvotimac Mladosti iz rodne Rogatice, Radnika, Rudara iz Ugljevika, Zrinjskog, Tirane i Borca.

