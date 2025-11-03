logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borčevcima priredio najljepših 1740 minuta u životu: Mladena Žižovića dugo će pamtiti na banjalučkom Gradskom stadionu 1

Borčevcima priredio najljepših 1740 minuta u životu: Mladena Žižovića dugo će pamtiti na banjalučkom Gradskom stadionu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
1

Mladen Žižović, koji je preminuo danas u 45. godini, sa Borcem je ostvario rezultat koji će se dugo prepričavati...

Mladen Žižović ostvario sa Borcem istorijski uspjeh u Evropi Izvor: FK Borac

Mladen Žižović (44) preminuo je nakon što mu je danas pozlilo na utakmici koju je njegov Radnički 1923 igrao u Lučanima. Prošlosezonskom treneru Borca usred meča naglo je pozlilo i odmah se srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu, u kojoj je ubrzo i preminuo.

Najveći uspjeh u trenerskoj karijeri Žižović je ostvario sa crveno-plavima, sa kojima je prošle sezone stigao do osmine finala Konferencijske lige.

Prije početka sezone, Žižović je naslijedio Vinka Marinovića na trenerskoj poziciji i sa Borcem ostvario evropsku avanturu kakva će se dugo prepričavati.

Krenuo je od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, u kojem je eliminisao albansku Egnatiju. U drugoj rundi je nepremostiva prepreka bio grčki velikan PAOK, pa se Borac preselio u treće pretkolo Lige Evrope.

Tamo je eliminisao predstavnika Farskih Ostrva KI Klaksvik i našao se u plej-ofu, a samim tim sigurno i u Konferencijskoj ligi.

Do Lige Evrope nije uspio da stigne preko Ferencvaroša, koji je Banjalučane eliminisao nakon jedanaesteraca. Uslijedio je nastup u ligaškom dijelu, koji je Borac uspješno prebrodio i obezbijedio proljeće u Evropi, prvi put u klupskoj istoriji.

U plej-inu za osminu finala sastao se sa Olimpijom i slavio u dvomeču, ali je potom u borbi za četvrtfinale tek nakon produžetaka poražen od bečkog Rapida.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Pomenuti evro-mečevi predstavljali su, kako su Lešinari parolom na prvoj narednoj domaćoj utakmici istakli, najljepših 1740 minuta u njihovim životima...

Osim Borca, Žižović je vodio i Radnik, Zrinjski, tuzlansku Slobodu, Al-Kolod i Škupi.

Kao igrač, bio je prvotimac Mladosti iz rodne Rogatice, Radnika, Rudara iz Ugljevika, Zrinjskog, Tirane i Borca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Mladen Žižović

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Pocivaj u miru Mladene Zizovicu. Hvala ti za najljepse trenutke probedene uz Borac. Natjerosi mi suze na oci od radosti a sada od tuge. Neka ti je laka crna zemlja!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC