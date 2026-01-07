logo
Dalas diže ruke od Entonija Dejvisa: Doveo ga u zamjenu za Luku Dončića, odlazi poslije manje od godine

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Dalas Maveriksi pripremaju trejd kojim će poslati Entonija Dejvisa u Atlantu.

Dalas šalje Entonija Dejvisa u Atlantu Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia / EPA/JOHN G. MABANGLO

Dalas Maveriksi spremaju se da pošalju krilnog centra Entonija Dejvisa (32, 208 cm) u Atlantu, godinu dana nakon što su ga doveli iz Lejkersa u zamjenu za Luku Dončića. Američki insajder Kris Hejns otkrio je tu ekskluzivnu vijest.

"Antoni Dejvis je tip za koga se očekuje da krene dalje. Slušamo mnogo o Dalasu i Atlanti. Bilo je nadmudrivanja ta dva kluba. Dalas želi igrača kome ističe ugovor i jednog talenta" , objavio je on.

Entoni Dejvis je došao u Dalas početkom februara zajedno sa Maksom Kristijem i "pikom" NBA drafta 2029, dok su Maveriksi poslali u Los Anđeles Luku Dončića, Maksija Klebera i Markifa Morisa.

Kao što se već dobro zna i kao što je bilo očekivano, nije ovaj trejd donio mnogo toga dobrog Dalasu, a cijenu je prvi platio bivši generalni menadžer, otpušteni Niko Herison. Entoni Dejvis se povrijedio već u prvom meču u Dalasu 8. februara, pa propustio 18 utakmica. Sa njim u timu Dalas nije uspio da uđe u plej-of, a tešku povredu je zadobio i Kajri Irving.

Ove sezone, Entoni Dejvis prosječno postiže po 20,3 poena uz 11,1 skok, a Dalas ima skor 14-23 i 11. je na tabeli Zapadne konferencije i ispod je zone plej-ina.

NBA liga Entoni Dejvis

