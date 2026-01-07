Ognjen Šešlak za Mondo: "Šef Maksimović mi je dao najveću priliku, momci su sjajni i uvijek spremni da pomognu"

Mladi fudbaler Sloge u intervjuu za Mondo govorio je o minuloj polusezoni, prvom golu u dresu Dobojlija, saradnji sa Markom Maksimovićem, boravku u Sarajevu i mnogim drugim temama.

Mladi fudbaler Sloge iz DobojaOgnjen Šešlak ove sezone polako, ali sigurno skreće pažnju na sebe u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. U posljednja dva mjeseca postao je standardan u prvom timu Dobojlija, a kroz dobre partije pokazao je da se na njega može ozbiljno računati i u nastavku sezone.

Sloga je jesenji dio Premijer lige BiH završila na osmoj poziciji tabele sa 19 bodova, odnosno četiri boda više od posljednja dva tima u domaćem prvenstvo – Posušja i Rudara iz Prijedora.

Devetnaestogodišnji Šešlak je u razgovoru za MONDO govorio o minuloj polusezoni i otkrio koliko je zadovoljan dosadašnjim rezultatima.

"Generalno ne mogu reći da je toliko loše, ali smatram da imamo veoma kvalitetnu ekipu i da smo mogli na više utakmica uzeti više bodova i osvojiti bolju poziciju na tabeli. Vjerujem da to možemo postići u nastavku sezone", započeo je Šešlak razgovor za Mondo.

Na ukazano povjerenje trenera, Šešlak je uzvratio golom u pobjedi nad Radnikom (2:1) i asistencijom u porazu od Borca (2:1).

Ognjen Šešlak slavi pogodak protiv Radnika

„Osjećaj je zaista lijep, pogotovo kada sam ostvario asistenciju i postigao svoj prvi zvanični gol u Wwin ligi Bosne i Hercegovine. Meni ostaje da se još više trudim i radim dalje“, rekao je Šešlak.

Sadašnji trener Sloge Marko Maksimović klub je preuzeo početkom oktobra, a upravo je on dao pravu priliku mladom Šešlaku koji ističe da mu je mnogo zahvalana na tome.

"Šef Maksimović mi je do sada dao najveću priliku da igram i mnogo sam mu zahvalan na tome. Mislim da sam velikim dijelom opravdao njegovo povjerenje. On zna šta hoće i trudim se da ispunim zadatke koje mi postavlja", poručio je fudbaler tima iz Doboja.

Šešlak najbolji fudbaler u izboru PFS Doboj

Šešlak je u nedavnom izboru Područnog fudbalskog saveza Doboj proglašen za najboljeg igrača, a ne krije da mu to mnogo znači te da će mu to biti motiv za dalji rad.

"Mnogo mi znači da sam proglašen najboljim igračem PFS Doboj. To mi je samo veći motiv da nastavim da radim više, nadajući se da još više osvojim takvih nagrada u budućem vremenu."

Ognjen Šešlak prima nagradu za najboljeg igrača PFS Doboj.

Šešlak svlačionicu dijeli sa mnoštvom igrača sa bogatim internacionalnim i domaćim iskustvom, a kako nam kaže on, uvijek su spremni da pomognu mlađim fudbalerima i da im daju korisne savjete.

"Što se tiče starijih i iskusnijih igrača u ekipi, momci su sjajni i uvijek spremni da nama mlađim pomognu i daju savjete. Ne bih sada izdvajao po imenima jer svi su po tom pitanju dobri", dodao je on.

Šešlak je ponikao u klubu iz Doboja, a jedini "izlet" koji je imao u dosadašnjoj karijeri bio je odlazak na Akademiju FK Sarajevo. Tamo se zadržao godinu dana i osvojio prvenstvo BiH za juniore prije nego se vratio kući.

"Bio sam član Akademije FK Sarajevo i to je za mene sigurno jedno lijepo i dobro iskustvo za moj dalji napredak. Sa tom generacijom sam osvojio juniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine", dodao je on.

Za kraj razgovora za Mondo, Šešlak je otkrio svoje želje u predstojećoj godini.

"Što se tiče želja u novoj godini, svima najviše želim zdravlje i sreću, a po pitanju fudbala poželjeću da ostvarimo što više pobjeda i osvojimo što više bodova. Vjerujem da ćemo to i ostvariti i nastaviti se i dalje takmičiti u Wwin ligi Bosne i Hercegovine", zaključio je Ognjen Šešlak.