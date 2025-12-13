Velež u 90. minutu pogodio za trijumf u Doboju, Slogi poništena dva penala!

Mostarci su osvojili tri boda u svojoj posljednjoj utakmici u 2025. godini.

Selmir Pidro izrastao je ove subote u junaka Veleža!

Zahvaljujući njegovom pogotku u 90. minuta na gostovanju Slogi Meridian, "rođeni" su stigli do tri boda (1:2) i nastavili sjajan niz premijerligaških rezultata koji traje dva mjeseca. Od 19. oktobra i gostovanja Borcu Mostarci ne znaju za poraz, a od tada pa do danas ostvarili su pet pobjeda i tri remija te tako sutrašnje mečeve 19. kola Premijer lige BiH dočekuju na trećoj poziciji.

Sredinom prvog poluvremena, ekipa Ibre Rahimića došla je do prednosti na "Lukama".

Aldin Mešić je u 24. minutu prošao po lijevoj strani, nakon čega ga je faulirao Alen Kozar. Dosuđen je penal, a Ivan Šarić je šutirao po sredini i nadmudrio Filipa Erića.

Petnaest minuta ranije Dobojlije su mogle do pogotka. Rafidin Abdulah je izgubio loptu pred svojim kaznenim prostorom, Fedor Predragović je potom centrirao sa desne strane, Toni Jović uputio udarac glavom, ali je čuvar gostujuće mreže Tarik Karić izbacio loptu preko prečke u korner.

Poslije desetak minuta igre, dosuđen je penal za domaće. Srđan Grabež je pao u šesnaestercu Veleža, sudija Amin Efendić je pokazao na biječu tačku, ali je promijenio odluku nakon poziva iz VAR sobe i pregleda snimka.

Isto je učinio i u 78. minutu, kada je bio mišljenja da je Goran Antonić igrao rukom, ali je pregledom snimka utvrdio da to nije bio slučaj.

U međuvremenu, Dobojlije su došle do "poravnanja". Dino Pršeš je izveo aut, Toni Jović centrirao sa lijeve strane, a Nikola Mandić, koji je samo minut-dva ranije ušao u igru, postigao pogodak praktično iz prvog dodira sa loptom.

Kada se već bližio kraj i kada je djelovalo da će bodovi biti podijeljeni, Pidro je postigao pobjedonosni pogodak. Iskoristio je proigravanje Andre Babića na lijevoj strani i upisao svoju treću "recku" u ovoj sezoni.

Igrao se, istovremeno, i meč na "Grbavici" između Željezničara i Radnika, u kojem nije bilo pogodaka.

Na Grbavici je Željezničar, u prvoj utakmici po odlasku Admira Adžema sa mjesta trenera, u prvom poluvremenu imao više od igre, ali terensku inicijativu Sarajlije nisu uspjele da krunišu, iako su stvorile dvije izgledne prilike sredinom prvog dijela.

Davor Rakić je u 23. minutu odigrao povratnu loptu za Aleksandra Boljevića, čiji je šut ukrotio Elvir Trako, dok je samo dva minuta kasnije golman bijeljinskog tima zaustavio i pokušaj Dana Lagumdžije iz daljine.

Bili su domaći konkretniji i u nastavku, ali nisu uspjeli da probiju bedem semberskog premijerligaša. Najznačajnije situacije u drugom poluvremnu desile su se u 66. i 71. minutu. U prvoj situaciji je Aleksandar Boljević pao pred golom Radnika, tražili su domaći od sudije Marija Pejića da dosudi penal, ali se arbitar iz Gruda nije oglasio. Izostala je, takođe, i reakcija iz VAR sobe.

Ubrzo je Boljević odigrao povratnu loptu za Hamzu Jaganjca, koji je sa 17 metara poslao loptu preko prečke.

Poslije današnjih utakmica, Velež i Radnik idu na zimski odmor, dok će Željezničar i Sloga Meridian u srijedu (17. decembar) odigrati međusobni zaostali meč 15. kola.

PREMIJER LIGA BiH – 19. kolo

Sloga Meridian – Velež 1:2



Željezničar – Radnik 0:0

Široki Brijeg – Posušje (18.30)

Nedjelja:

Borac – Rudar Prijedor (15.15)

Zrinjski – Sarajevo (17.30)







