FS BiH naložio Zrinjskom da omogući dolazak navijača Sarajeva u Mostar a policija zabranila: Na "Koševu" ogorčeni

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predstojeći derbi 19. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Sarajeva, koji je na rasporedu u nedjelju (17.30) na stadionu "Pod Bijelim brijegom" izazvao je dosta bure u javnosti.

Naime, Fudbalski savez BiH naložio je mostarskom timu da omogući dolazak navijača sarajevske ekipe na stadion, ali se potom u priču umiješala policija Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i zabranila dolazak tzv. "Hordi zla" zbog kako je navedeno radova na tribinima.

iz "bordo" kluba su se potom oglasili saopštenjem koje prenosimo u cijelosti.

"FK Sarajevo najoštrije osuđuje odluku MUP HNK o zabrani dolaska navijača FK Sarajevo na utakmicu protiv HŠK Zrinjski.

Odluka je donesena u roku od par minuta, isključivo na osnovu dopisa HŠK Zrinjski, bez ikakvih objektivnih argumenata koji bi MUP HNK onemogućilo u izvršavanju svoje osnovne obaveze: obezbjeđenja neometanog kretanja za sve građane. Smatramo nedopustivim da se zabrane uvode na temelju želja i potreba jednog kluba.

Ovakva praksa direktno narušava regularnost takmičenja i predstavlja diskriminaciju domaćih klubova i navijača, dok se istovremeno drugim klubovima i navijačima takav tretman ne nameće.

FK Sarajevo zahtijeva hitno povlačenje ove odluke. Selektivne zabrane nisu rješenje. Fudbal se igra zbog navijača.

FK Sarajevo će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitio prava svojih navijača", navedeno je u saopštenju kluba sa "Koševa".

Podsjetimo prema pravilniku FS BiH, klubovi su dužni da osiguraju 5% kapaciteta stadiona za gostujuće navijače u sigurno izolovanoj zoni.

Istina je i da stadion "Pod Bijelim brijegom" se nalazi u fazi rekonstrukcije, tačnije istočna tribina koja je srušena u januaru 2024. godine.

Prije nekoliko dana, Fudbalski savez BiH pokrenuo je postupak javne nabavke za izgradnju istočne tribine mostarskog stadiona, a rok za prijem tenderske dokumentacije je 15. decembar 2025. godine u 13 časova.

