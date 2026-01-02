"To je loše razmišljanje za plejmejkera": Đurović vidio što mnogi nisu, odmah pronašao krivca u Zvezdi

Košarkaši trener Vlade Đurović poslije ubjedljive pobjede Crvene zvezde imao je nekoliko primjedbi na račun plejmejkera ovog tima

Crvena zvezda je pobijedila Efes ubjedljivim rezultatom u Istanbulu. Crveno-bijeli su se na taj način revanširali da bolan poraz od prije dvije sezone, a ono što je još važnije jeste da je ekipa izgledala uigrano, bez obzira na greške koje je nizala. Sličnog mišljenja bio je i Vlade Đurović koji je od svih igrača ponajviše govorio o odnosu Kodija Miler-Mekintajera koji nije u svim momentima razmišljao samo o ekipi, u ovom timskom sportu.

"Kad napraviš 22 greške, uglavnom izgubiš katastrofalno. Jedan od razloga zašto je Zvezda pobijedila, oni su imali 19, njihov procenat šuta je bio tragikomičan. Sve otvorene šuteve su promašivali", započeo je Đurović u studiju Arene sport.

"Nije toliko Zvezdina odbrana bila dobra, kad se pogleda, spustili su ekipu na 65... ali Efes je promašivao sam, čak i neke zicere. Kad uzmemo sve u obzir, nije mnogo igrača Zvezde igralo sjajnu košarku. Oba pleja Zvezde i Jago (dos Santos) i (Kodi Miler) Mekintajer su napravili dosta grešaka i imali su dosta loš procenat šuta, ali je ekipa dobila", istakao je Vlade.

"E, to je ono što bi trebalo da specijalno Mekintajer prelomi u sebi, a to je 'nema veze, nisam igrao dobro. Koliko sam poena dao - dva, tri, pet, ali ekipa vodi.' U jednom momentu ekipa je vodila 22 razlike, on je bio ljut kao puška, zaletio se unutra, i pomislio gdje sam tu ja. To je loše razmišljanje jednog igrača, pogotovo plejmejkera", konstatovao je Vlade Đurović.

Mekintajer je meč završio sa svega dva poena, ali je doprinio u drugim segmentima. Imao je sedam skokova i devet asistencija za 27 minuta na terenu. Doduše, izgubio je i šest lopti, što svakako nije doprinijelo njegovom samopouzdanju u ovom susretu.

Kako su igrali Batler i Jago?

Zvezda je timskom igrom stigla do velike pobjede u Istanbulu nad ekipom Efesa. Međutim, Vlade Đurović je i u velikoj pobjedi vidio detalje koji bi u nešto težim mečevima vjerovatno odnijeli prevagu. "Batler me je malo nervirao svojom nonšalancijom, neke njegove odluke, na plus 16 za Zvezdu kad je imala najveću prednost, on hvata loptu i baca je preko cijelog terena, u Jokićevom stilu. Pronašao je Monekea koji se tad spetljao i igra je krenula nadole."

"Druga stvar me je iznervirala kod Jaga, Zvezda skida ofanzivni skok, on treći put šutira sa devet metara i promaši. kad se pogleda ima mnogo kritika na račun nekih igrača, ali kad se pogleda ekipa to je to. Svi su zaslužili čestitke", rekao je košarkaški trener.