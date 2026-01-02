"Da, bio sam motivisan": Nvora pogledao u Deniz i pred kamerama sve priznao poslije dominantne pobjede Zvezde

Džordan Nvora je poslije velike i ubjedljive pobjede Zvezde protiv Efesa priznao da je došao da im pokaže da zna da igra.
Džordan Nvora bio je posebno motivisan protiv bivšeg tima. Dominirao je i bio jedan od najzaslužnijih za ubjedljivu pobjedu Crvene zvezde u Turskoj protiv Efesa (87:65).
"Srećan sam zbog pobjede, drago mi je što smo odigrali tako dobro u odbrani, trčali i godinu započeli pobjedom. Pokazali smo defanzivni identitet sa početka sezone i iz toga smo gradili igru. To je najvažnije", rekao je Nvora.
Potom ga je novinarka Deniz Aksoj upitala da li je imao motiv više protiv nekadašnjeg tima. Što se i vidjelo po partiji - dao je 24 poena (4/5 za dva, 5/7 za tri), uz pet skokova.
"Uvijek sam motivisan kada igram protiv bivšeg tima, mnogo oscilacija je bilo prošle godine. Vratio sam se i pokazao da znam da igram", zaključio je Nvora.