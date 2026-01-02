Moneke okrenuo leđa lijepoj Deniz, pa poslao poruku: "Nisu vjerovali kad sam rekao da smo tim za Fajnal-for"

Crvena zvezda pobijedila je Efes u Istanbulu, a poslije meča Čima Moneke je prokomentarisao pobjedu

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda je pobijedila Efes ubjedljivim rezultatom 87:65 u Istanbulu. Tim Saše Obradovića pokazao je karakter, a prije svega dobri igru, pa se jedan od najboljih u timu Čima Moneke opravdano nada učestvovanju na Fajnal-foru Evrolige, što je još jednom javno rekao.

Nakon što je bio drugi najefikasniji igrač u svom timu, Moneke koji je ubacio 16 poena i uhvatio osam lopti, pred kamere je stao okrenut leđima novinarki Evrolige Deniz Aksoj. Pitanje je bilo u vezi sa učestvovanjem Crvene zvezde na smotri četiri najbolje ekipe ovog takmičenja, a Moneke je samo kratko uzvratio da je dovoljno pričao i da je sada vrijeme za djela.

"Dobro je što smo pobijedili. Dobro je što smo počeli godinu na pravi način", rekao je Moneke. Međutim, njegov individualni učinak bio je vrijedan pažnje, pa je Deniz željela da čuje komentar i o osam uhvaćenih lopti i 16 poena.

"Nema potrebe da se poslije ovakve utakmice priča o individualnom učinku, ovo je o timu. Defanzivno, to je sve. Pokazali smo ono o čemu sam pričao. Kada sam govorio da idemo na Fajnal-for, to je tim koji očekujem da vidim. To smo pokazali u ovoj utakmici" dodao je Moneke.

"Mislim da bi moja glavna poruka bila: lako je odustati kada timovi imaju problema ili prolaze kroz fazu učenja, kao što smo mi imali u decembru. Mislim da je potrebno mnogo hrabrosti da i dalje kažeš da ćeš igrati na Fajnal-foru, čak i kada ti ide loše i to je naš mentalitet, bez obzira na sve što se dešava. Znamo da ćemo to da riješimo, a ova utakmice je veliki korak ka tom cilju", rekao je Moneke i tako poslao poruku navijačima Crvene zvezde da i dalje vjeruju u tim.