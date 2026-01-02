EFES - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Dominacija crveno-bijelih u Turskoj, igra se posljednja četvrtina

19 : 23 30' - Kraj treće četvrtine Završena je treća četvrtina, Zvezda ima veliku prednost - 66:41.

19 : 21 29' - Jago je na terenu Jago se vratio na parket, Mekintajer griješi sa dodavanjem, a Izundu pravi bespotreban faul i to na šutu za tri poena, a Vajler-Beb daje sva tri penala - 64:41.

19 : 17 28' - Izundu ispravlja promašaj, pa dvije trojke Izundu ispravlja promašaj Odželeja, Vajler-Beb daje trojku prvu trojku za Efes na meču, a onda Odželej daje trojku - 64:38.

19 : 15 27' - Nvora se vratio, Moneke pogodio Moneke je fauliran i pogodio je oba slobodna bacanja. Prije toga je Nvora ušao u igru umjesto Kalinića, prvi minuti za njega u drugom poluvremenu poslije sjajnog prvog - 59:35.

19 : 14 26' - Priznati poeni i previd sudija Lojd je udario Mekintajera po glavi, sudije nisu vidjele taj kontakt, ali jesu sljedeći kada je Kodi odgurnuo rivala i sudili su faul u napadu. Potom su priznati poeni Efesa iako lopta nije završila u košu jer je Motiejunas udario u tablu - 57:35.

19 : 11 Tu je i selektor Alimpijević Meč Zvezde i Efesa prati i novi selektor Srbije Dušan Alimpijević koji je u dvorani. Izvor: MN PRESS

19 : 10 25' - Sjajni potezi Batlera i Kalinića Poslije poena Poarijea, Batler pravi sjajan potez u napadu, ide na obruč i pogađa, poslije toga veoma pametan potez pravi i Kalinić koji je žargonski "izmakao stolicu" Poarijeu za faul u napadu - 57:33.

19 : 12 24' - Prvi poeni Mekintajera Meknitajer je dao prve poene na utakmici, pogodio je za dva, a uz to ima i šest asistnecija - 55:31.

19 : 12 24' - Zvižduci u dvorani Doužer je bacio loptu u aut, pravo na klupu Zvezde i onda su se čuli zvižduci navijača u dvorani, poslije toga je Moneke pogodio - 53:29.

19 : 11 23' - Kalinićeva trojka pod faulom Kalinić je vidio da Poarije hoće da ga faulira, podigao se na šut za tri i pogodio, uz faul. Dao je i dodatno slobodno bacanje tako da je ubacio četiri poena u jednom napadu - 51:27 za Zvezdu.

19 : 08 23' - Donatas Motiejunas Batler se zaletio na četvoricu igrača rivala, izgubio loptu, pa je Mekintajer napravio faul na šutu za tri, Vajler-Beb je dao dva od tri penala, poslije čega je Mekintajer uspio da se iskupi i sjajno asistirao Motiejunasu koji je došao do lakih poena na obruču - 45:27.

19 : 07 22' - Moneke za "+20" Moneke poentira sa poludistance, Zvezda ima 20 poena prednosti - 45:25.

19 : 04 21' - Tri brza faula Efesa Već u prvom minutu drugog poluvremena košarkaši Efesa napravili su tri faula i to je naljutilo i trenera Lasa. Buboa je spriječio Batlera da šutne - 43:25.

19 : 03 "Očekujem agresivan odgovor Efesa" U pauzi između dva dijela kratku izjavu dao je Saša Obradović, koji želi da Zvezda ponovi istu igru i u drugom poluvremenu. "Ne treba nam više, samo da igramo na isti način ako želimo da pobijedimo u ovom meču. Očekujemo reakciju i agresivniju igru Efesa, moramo na to da odgovorimo", rekao je Saša Obradović.

19 : 00 Statistika na poluvremenu - 0/11 za tri Ovako izgleda statistika na poluvremenu, Efes je promašio svaki šut za tri poena. Efes: 10/17 za dva, 0/11 za tri, 5/5 sa penala, 12 skokova, 6 asistencija, 9 izgubljenih, 6 ukradenih lopti

Zvezda: 13/19 za dva, 4/11 za tri, 5/6 sa penala, 19 skokova, 16 asistencija, 8 izgubljenih, 3 ukradene lopte

18 : 59 Strijelci na poluvremenu Efes: Buboa 4, Hazer, Lojd, Vejler-Bab 4 (4sk), Kordinije 2 (3as), Šmits 2, Doužer 2, Poarije 2, Svajder, Osmani 2, Jilmaz, Džouns 7

Zvezda: Mekintajer (5as), Miljenović, Grejem, Batler 5 (3as, 3sk), Davidovac 2, Kalinić, Izundu 5, Motiejunas 5, Nvora 14 (2/3 za dva, 3/4 za tri, 2sk), Odželej 6, Moneke 6 (4sk), Jago (3as, 1sk)

18 : 50 Dominacija Zvezde na poluvremenu Završeno je prvo poluvrijeme, Crvena zvezda ima veliku prednost, Mekintajer je izgubio loptu u posljednjem napadu - 43:25. .@EuroLeagueR19 Half-time @AnadoluEfesSK25

BC Crvena zvezda Meridianbet 43



@JordanNwora14 pts, Ojeleye 6, Izundu, Motijeunas & Butler 5#kkcz#WeAreTheTeam|@meridianbetpic.twitter.com/ifckXjpNz5 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)January 2, 2026

18 : 46 20' - Laki poeni Litvanca Sjajan potez Motiejunasa i laki poeni na obruču - 43:23.

18 : 43 19' - Dominacija Zvezde Fenomenalna igra Zvezde u Istanbulu, prelijepa akcija i laki poeni Odželeja - 41:23.

18 : 42 18' - Trojka Batlera Batler pogađa torjku u kontri, Zvezda ima veliku prednost - 39:23.

18 : 39 17' - Poeni Odželeja, Laso reaguje Odželej poentira, a odmah poslije toga Laso traži tajm-aut - 36:23.

18 : 38 16' - Nvora za "+11" Poslije tajm-auta Nvora pogađa trojku za dvocifrenu prednost Zvezde - 34:23.

18 : 36 15' - Pogađa Batler Batler je pogodio po povratku na parket - 31:23 za Zvezdu.

18 : 30 13' - Jago žuri sa trojkom Odlična odbrana, Zvezda je krenula u tranziciju, a Jago je zastao i šutnuo za tri, nije bio ni blizu. Poslije toga je Nvora uspio da pogodi - 29:23 za Zvezdu.

18 : 28 12' - Nesportska, uspješan "čelendž" Obradovića Saša Obradović je tražio "čelendž" i tvrdio da je Lojd napravio nesportsku lIčnu na Odželeju i bio je u pravu. Sudije su to utvrdile poslije gledanja snimka, a prvo je Semi dao oba bacanja, poslije čega je Moneke poentirao poslije dodatnog napada - 27:21.

18 : 25 12' - Faul u napadu i priznati poeni Sudije su pokazale da je Kordinije napravio faul u napadu, ali su priznati poeni Efesa iako je Odželej završio na zemlji zbog čega su se bunili igrači Zvezde - 23:18.

18 : 24 11' - Davidovac pogađa Davidovac uz malo sreće dolazi do poena - 23:16.

18 : 20 10' - Kraj prve četvrtine Završena je prva četvrtina, Zvezda vodi - 21:14. .@EuroLeagueR19 1/4 @AnadoluEfesSK14

BC Crvena zvezda Meridianbet 21



@JordanNwora9 pts, Izundu 5, Motiejunas 3#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/X3rNqDn8Bh — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)January 2, 2026

18 : 20 10' - Izundu Izundu pogađa uz zvuk sirene poslije ofanzivnog skoka - 21:12.

18 : 19 9' - Nova trojka Nvore Ponovo Nvora i ponovo za tri - 19:12 za Zvezdu.

18 : 19 9' - Poentira Odželej Pogađa Odželej sa poludistance - 16:10 za Zvezdu.

18 : 18 8' - Batler otišao u svlačionicu Loše vijesti za Zvezdu. Po izlasku iz igre Batler nije otišao na klupu već pravo u svlačionicu. Pretpostavlja se da je u pitanju neka povreda, ali se čekaju informacije iz dvorane.

18 : 15 8' - Jago u igri, Nvora pogađa Jaog je na terenu umjesto Batlera, a Nvora pogađa za tri - 14:8 za Zvezdu.

18 : 13 7' - Blokada Davidovca i poeni Nvore Davidovac je izblokirao Bubou, poslije čega je isteklo vrijeme za napad Efesa, poslije čega je Nvora pogodio pod faulom i dao je dodatno bacanje za vođstvo - 11:8.

18 : 12 7' - Izundu poslije tajm-auta za izjednačenje Odličan potez Mekintajera i pravovremeno dodavanje za Izundua koji pogađa pod faulom i daje dodatno bacanje poslije TV tajm-auta - 8:8.

18 : 12 6' - Previše grešaka Zvezde Previše grešaka Zvezde, Nvora poklanja loptu rivalu, pa poslije malo sreće Moneke uspijeva da dođe do poena - 8:5 za Efes.

18 : 09 5' - Druga lična za Kalinića Batler je promašio šut za tri, Kalinić je napravio drugu ličnu grešku, zamijenio ga je Nvora.

18 : 07 4' - Mekintajer gubi loptu Mekintajer je izgubio loptu, Poarije mu je ukrao, Zvezda pokušava da nađe napadački ritam - 6:3 za Efes.

18 : 05 2' - Motiejunas polovičan, Doužer pogađa Osmani daje dva penala, Motiejunas je zatim bio polovičan sa penala, a onda je Doužer pogodio sa poludistance - 4:3 za Efes.

18 : 02 1' - Motiejunas uz zvuk sirene Prvi koš na meču daje Motiejunas uz zvuk sirene za kraj napada - 2:0 za Zvezdu.

17 : 58 Batler i Mekintajer zajedno u petorci Saša Obradović je iznenadio petorkom pošto meč počinju Mekintajer i Batler. Startna petorka: Mekintajer, Batler, Kalinić, Moneke, Motiejunas

17 : 55 Meč uskoro počinje Meč protiv Efesa počinje u 18 časova.

17 : 43 Zvezda, ipak, bez Dobrića Crvena zvezda na gostovanju Efesu neće moći da računa na Ognjena Dobrića, kako saznaje Meridijan. Crveno-bijeli će u još jednom meču morati da se bore bez kapitena.

17 : 31 Obradović dobio dva pojačanja Za meč sa Efesom spremni su i Čima Moneke i Ognjen Dobrić što znači da će Saša Obradović imati još dva važna igrača u rotaciji za duel u Turskoj.

17 : 30 Zvezda traži prvu pobjedu ikada Crvena zvezda je gostovala Efesu devet puta do sad i svaki put je završavala pognute glave. Najteži poraz bio je prošle sezone kada je turski tim slavio sa 45 razlike. Sve to biće dodatni motiv za crveno-bijele.