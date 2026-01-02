EFES - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Dominacija crveno-bijelih u Turskoj, igra se posljednja četvrtina

Crvena zvezda gostuje Efesu i traži prvu pobjedu u Istanbulu protiv ovog rivala u istoriji.
Crvena zvezda gostuje Efesu u Istanbulu i pokušaće da se vrati na pobjednički kolosjek. Igra protiv tima koji nikada prije nije savladala na gostovanjima. U devet duela nijednom nije savladala ovaj tim na strani, a prošle sezone je doživjela najteži poraz u istoriji od 45 razlike.
Sve to su dodatni motivi za tim Saše Obradovića koji u ovam meč ulazi sa skorom 10-8, a Efes sa 6-12.
Dešavanja sa meča pratite na MONDU.
30' - Kraj treće četvrtine
Završena je treća četvrtina, Zvezda ima veliku prednost - 66:41.
29' - Jago je na terenu
Jago se vratio na parket, Mekintajer griješi sa dodavanjem, a Izundu pravi bespotreban faul i to na šutu za tri poena, a Vajler-Beb daje sva tri penala - 64:41.
28' - Izundu ispravlja promašaj, pa dvije trojke
Izundu ispravlja promašaj Odželeja, Vajler-Beb daje trojku prvu trojku za Efes na meču, a onda Odželej daje trojku - 64:38.
27' - Nvora se vratio, Moneke pogodio
Moneke je fauliran i pogodio je oba slobodna bacanja. Prije toga je Nvora ušao u igru umjesto Kalinića, prvi minuti za njega u drugom poluvremenu poslije sjajnog prvog - 59:35.
26' - Priznati poeni i previd sudija
Lojd je udario Mekintajera po glavi, sudije nisu vidjele taj kontakt, ali jesu sljedeći kada je Kodi odgurnuo rivala i sudili su faul u napadu. Potom su priznati poeni Efesa iako lopta nije završila u košu jer je Motiejunas udario u tablu - 57:35.
Tu je i selektor Alimpijević
Meč Zvezde i Efesa prati i novi selektor Srbije Dušan Alimpijević koji je u dvorani.Izvor: MN PRESS
25' - Sjajni potezi Batlera i Kalinića
Poslije poena Poarijea, Batler pravi sjajan potez u napadu, ide na obruč i pogađa, poslije toga veoma pametan potez pravi i Kalinić koji je žargonski "izmakao stolicu" Poarijeu za faul u napadu - 57:33.
24' - Prvi poeni Mekintajera
Meknitajer je dao prve poene na utakmici, pogodio je za dva, a uz to ima i šest asistnecija - 55:31.
24' - Zvižduci u dvorani
Doužer je bacio loptu u aut, pravo na klupu Zvezde i onda su se čuli zvižduci navijača u dvorani, poslije toga je Moneke pogodio - 53:29.
23' - Kalinićeva trojka pod faulom
Kalinić je vidio da Poarije hoće da ga faulira, podigao se na šut za tri i pogodio, uz faul. Dao je i dodatno slobodno bacanje tako da je ubacio četiri poena u jednom napadu - 51:27 za Zvezdu.
23' - Donatas Motiejunas
Batler se zaletio na četvoricu igrača rivala, izgubio loptu, pa je Mekintajer napravio faul na šutu za tri, Vajler-Beb je dao dva od tri penala, poslije čega je Mekintajer uspio da se iskupi i sjajno asistirao Motiejunasu koji je došao do lakih poena na obruču - 45:27.
22' - Moneke za "+20"
Moneke poentira sa poludistance, Zvezda ima 20 poena prednosti - 45:25.
21' - Tri brza faula Efesa
Već u prvom minutu drugog poluvremena košarkaši Efesa napravili su tri faula i to je naljutilo i trenera Lasa. Buboa je spriječio Batlera da šutne - 43:25.
"Očekujem agresivan odgovor Efesa"
U pauzi između dva dijela kratku izjavu dao je Saša Obradović, koji želi da Zvezda ponovi istu igru i u drugom poluvremenu.
"Ne treba nam više, samo da igramo na isti način ako želimo da pobijedimo u ovom meču. Očekujemo reakciju i agresivniju igru Efesa, moramo na to da odgovorimo", rekao je Saša Obradović.
Statistika na poluvremenu - 0/11 za tri
Ovako izgleda statistika na poluvremenu, Efes je promašio svaki šut za tri poena.
- Efes: 10/17 za dva, 0/11 za tri, 5/5 sa penala, 12 skokova, 6 asistencija, 9 izgubljenih, 6 ukradenih lopti
- Zvezda: 13/19 za dva, 4/11 za tri, 5/6 sa penala, 19 skokova, 16 asistencija, 8 izgubljenih, 3 ukradene lopte
Strijelci na poluvremenu
- Efes: Buboa 4, Hazer, Lojd, Vejler-Bab 4 (4sk), Kordinije 2 (3as), Šmits 2, Doužer 2, Poarije 2, Svajder, Osmani 2, Jilmaz, Džouns 7
- Zvezda: Mekintajer (5as), Miljenović, Grejem, Batler 5 (3as, 3sk), Davidovac 2, Kalinić, Izundu 5, Motiejunas 5, Nvora 14 (2/3 za dva, 3/4 za tri, 2sk), Odželej 6, Moneke 6 (4sk), Jago (3as, 1sk)
Dominacija Zvezde na poluvremenu
Završeno je prvo poluvrijeme, Crvena zvezda ima veliku prednost, Mekintajer je izgubio loptu u posljednjem napadu - 43:25.
.@EuroLeagueR19 Half-time @AnadoluEfesSK25— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)January 2, 2026
BC Crvena zvezda Meridianbet 43
@JordanNwora14 pts, Ojeleye 6, Izundu, Motijeunas & Butler 5#kkcz#WeAreTheTeam|@meridianbetpic.twitter.com/ifckXjpNz5
20' - Laki poeni Litvanca
Sjajan potez Motiejunasa i laki poeni na obruču - 43:23.
19' - Dominacija Zvezde
Fenomenalna igra Zvezde u Istanbulu, prelijepa akcija i laki poeni Odželeja - 41:23.
18' - Trojka Batlera
Batler pogađa torjku u kontri, Zvezda ima veliku prednost - 39:23.
17' - Poeni Odželeja, Laso reaguje
Odželej poentira, a odmah poslije toga Laso traži tajm-aut - 36:23.
16' - Nvora za "+11"
Poslije tajm-auta Nvora pogađa trojku za dvocifrenu prednost Zvezde - 34:23.
15' - Pogađa Batler
Batler je pogodio po povratku na parket - 31:23 za Zvezdu.
13' - Jago žuri sa trojkom
Odlična odbrana, Zvezda je krenula u tranziciju, a Jago je zastao i šutnuo za tri, nije bio ni blizu. Poslije toga je Nvora uspio da pogodi - 29:23 za Zvezdu.
12' - Nesportska, uspješan "čelendž" Obradovića
Saša Obradović je tražio "čelendž" i tvrdio da je Lojd napravio nesportsku lIčnu na Odželeju i bio je u pravu. Sudije su to utvrdile poslije gledanja snimka, a prvo je Semi dao oba bacanja, poslije čega je Moneke poentirao poslije dodatnog napada - 27:21.
Šta je sa Batlerom?
Još uvijek se ne zna šta se dešava sa Džaredom Batlerom. Otišao je do svlačionice, dobra vijest je da sa njim nije bio fizioterapeut niti neko od osoblja, tako da je možda razlog neke druge prirode.
12' - Faul u napadu i priznati poeni
Sudije su pokazale da je Kordinije napravio faul u napadu, ali su priznati poeni Efesa iako je Odželej završio na zemlji zbog čega su se bunili igrači Zvezde - 23:18.
11' - Davidovac pogađa
Davidovac uz malo sreće dolazi do poena - 23:16.
10' - Kraj prve četvrtine
Završena je prva četvrtina, Zvezda vodi - 21:14.
.@EuroLeagueR19 1/4 @AnadoluEfesSK14— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)January 2, 2026
BC Crvena zvezda Meridianbet 21
@JordanNwora9 pts, Izundu 5, Motiejunas 3#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/X3rNqDn8Bh
10' - Izundu
Izundu pogađa uz zvuk sirene poslije ofanzivnog skoka - 21:12.
9' - Nova trojka Nvore
Ponovo Nvora i ponovo za tri - 19:12 za Zvezdu.
9' - Poentira Odželej
Pogađa Odželej sa poludistance - 16:10 za Zvezdu.
8' - Batler otišao u svlačionicu
Loše vijesti za Zvezdu. Po izlasku iz igre Batler nije otišao na klupu već pravo u svlačionicu. Pretpostavlja se da je u pitanju neka povreda, ali se čekaju informacije iz dvorane.
8' - Jago u igri, Nvora pogađa
Jaog je na terenu umjesto Batlera, a Nvora pogađa za tri - 14:8 za Zvezdu.
7' - Blokada Davidovca i poeni Nvore
Davidovac je izblokirao Bubou, poslije čega je isteklo vrijeme za napad Efesa, poslije čega je Nvora pogodio pod faulom i dao je dodatno bacanje za vođstvo - 11:8.
7' - Izundu poslije tajm-auta za izjednačenje
Odličan potez Mekintajera i pravovremeno dodavanje za Izundua koji pogađa pod faulom i daje dodatno bacanje poslije TV tajm-auta - 8:8.
6' - Previše grešaka Zvezde
Previše grešaka Zvezde, Nvora poklanja loptu rivalu, pa poslije malo sreće Moneke uspijeva da dođe do poena - 8:5 za Efes.
5' - Druga lična za Kalinića
Batler je promašio šut za tri, Kalinić je napravio drugu ličnu grešku, zamijenio ga je Nvora.
4' - Mekintajer gubi loptu
Mekintajer je izgubio loptu, Poarije mu je ukrao, Zvezda pokušava da nađe napadački ritam - 6:3 za Efes.
2' - Motiejunas polovičan, Doužer pogađa
Osmani daje dva penala, Motiejunas je zatim bio polovičan sa penala, a onda je Doužer pogodio sa poludistance - 4:3 za Efes.
1' - Motiejunas uz zvuk sirene
Prvi koš na meču daje Motiejunas uz zvuk sirene za kraj napada - 2:0 za Zvezdu.
Batler i Mekintajer zajedno u petorci
Saša Obradović je iznenadio petorkom pošto meč počinju Mekintajer i Batler.
Startna petorka: Mekintajer, Batler, Kalinić, Moneke, Motiejunas
Meč uskoro počinje
Meč protiv Efesa počinje u 18 časova.
Zvezda, ipak, bez Dobrića
Crvena zvezda na gostovanju Efesu neće moći da računa na Ognjena Dobrića, kako saznaje Meridijan. Crveno-bijeli će u još jednom meču morati da se bore bez kapitena.
Obradović dobio dva pojačanja
Za meč sa Efesom spremni su i Čima Moneke i Ognjen Dobrić što znači da će Saša Obradović imati još dva važna igrača u rotaciji za duel u Turskoj.
Zvezda traži prvu pobjedu ikada
Crvena zvezda je gostovala Efesu devet puta do sad i svaki put je završavala pognute glave. Najteži poraz bio je prošle sezone kada je turski tim slavio sa 45 razlike. Sve to biće dodatni motiv za crveno-bijele.
Dobro došli
Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.