"Postoji zvaničan-nezvaničan dogovor sa igračima": Dušan Alimpijević će biti u velikom problemu

Selektor Srbije Dušan Alimpijević imaće u februaru najteži izazov otkako je preuzeo "orlove".

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije počela je novu eru sa Dušanom Alimpijevićem, a prvi prozor kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo donio nam je dvije pobjede. U drugom he čeka najteži mogući zadatak, duel sa selekcijom Turske koja je vicešampion Evrope.

Podsjetio se perspektivni trener svog debija protiv Švajcarske kada su srpski košarkaši uspjeli da nadoknade minus od 23 poena, a potom su slavili protiv Bosne i Hercegovine.

"Naravno, nosi i mnogo veći stres i odgovornost nego što je to slučaj u klubu. Postoji odgovornost za te ljude koji su se odazvali, jer nije tu riječ o meni, već o momcima koji su pristali da dođu i koji su, možda, svoju komfornu zonu od tri, četiri dana odmora zamijenili za vrijeme sa reprezentacijom. Ta Švajcarska nam je došla svima kao šok u prvom poluvremenu...", rekao je Alimpijević za "Sportski žurnal" i dodao:

"Ono što je mnogo važno jeste da smo, karakterno našli put kako da izađemo iz te trenutne krize i da utakmicu sa 'minus 23' pretvorimo u pobjedu. Način na koji smo to učinili me mnogo raduje. Nekako, čini mi se, da bi to trebalo da bude pečat reprezentacije Srbije jer je tako bilo u svim ranijim generacijama – taj karakterni i voljni momenat. Dakle, niko nije poklekao, već smo ušli u tu borbu do kraja. Naravno da je na kraju došlo olakšanje... Onda je uslijedila utakmica s Bosnom i Hercegovinom. Vidjeli su svi koliko je bila 'teška' atmosfera za igranje, ali igrači su našli snage da se fokusiraju na teren i da FIBA prozor zatvorimo sa dva važna trijumfa."

Njegova trenerska filozofija i planovi su jasni. "Trenerska filozofija će se mijenjati u zavisnosti od toga kakve igrače budem imao u datom trenutku. Džaba sva moja ideja, ako raspolažem sa nečim drugim. Uvijek ću gledati da se igra i u odbrani i u napadu prilagodi onome čime raspolažemo i da to bude najbolje rješenje za sve. Moramo svaki sljedeći FIBA prozor da posmatramo kao najvažniji. Generalno, košarka jeste otišla u tom nekom pravcu brzine i posjeda više."

U narednom prozoru neće biti igrača iz NBA, vjerovatno ni nekih iz Evrolige, ali ko bolje poznaje tursku košarku nego Alimpijević.

"Najtežeg rivala! Prije svega zbog momenta u kom su, a i imaju, zvaničan ili nezvaničan, dogovor da ko god je pozvan u reprezentaciju ne može da odbije. Znam to po iskustvu iz kluba. Moramo da pošaljemo igrače, čak postoje i neke kazne ukoliko ih ne pustimo. Turska je u najboljem trenutku u istoriji njihove košarke. Igrala je fantastično na posljednjem Evropskom prvenstvu. Na sve to, utakmice Evrolige su 25. i 26, a mi 27. februara igramo prvu. Postoji indikator da će za prvi meč biti problematično i nama i njima što se igrača tiče", rekao je Alimpijević.

Utakmica između Srbije i Turske je zakazana za 27. februar, a utakmice Evrolige biće na programu 25. i 26. tako da je jasno da će ponovo biti problema oko sastavljanja tima.