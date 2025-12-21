Skandal u Turskoj: Cenzurisane riječi Dušana Alimpijevića jer je udario na jednog čovjeka

Oglasili se iz Bešiktaša zbog sramnog prenosa, Turska ostala uskraćena za dio izjave.

Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije i aktuelni trener Bešiktaša Dušan Alimpijević bio je bijesan zbog suđenja na utakmici protiv Tofaša koji je njegov tim dobio sa 93:92 poslije neizvjesne završnice. Srpski stručnjak nije želio da ćuti i jasno je isprozivao sudiju koji je sin arbitra sa kojim je u prošlosti imao "sukob".

Alimpijević je odlučio da kaže istinu, ali su Turci cenzurisali njegove riječi.

"Postoji nešto što mi je jako važno da kažem. Kako je moguće da sin sudije koji mi je svojevremeno poručio da 'idem kući' dvije godine kasnije sada sudi meč u kojem igra moj klub? To me zanima. Kako može sin nekog ko uradi takvu stvar da sada bude delegiran za meč našeg tima? Ovo govorim sada, kada smo pobijedili. Jer, da smo izgubili i da sam isto ovo izgovorio, bilo bi da se sada vadimo i tražimo izgovore. Svako sa malo osjećaja trebalo je da gleda ovaj meč", poručio je Alimpijević posle utakmice.

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in maç sonu yayıncı kuruluşun çevirisini yapmadığı açıklamaları;



"Her şeyden önce ve en önemlisi bugün bir galibiyet aldık. Bu en önemlisiydi. Bu kadar sıkışık bir fikstürde yorgun ve sakat oyuncularınız varken kazanabilmek çok önemli. Söylemek…pic.twitter.com/qzuGmOuUAF — Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol)December 20, 2025

Jedan od čelnika Bešikaša se oglasio nakon skandala i stavio svima do znanja da turski emiter nije preveo objektivno riječi Dušana Alimpijevića.

"Pristup emitera prevođenju izjava našeg glavnog trenera Dušana Alimpijevića posle utakmice je neprihvatljiv. Ovo nije tehnička greška, već jasan urednički izbor. Cenzurisanje trenera pobjedničkog tima je sprečavanje da javnost sazna istinu. Bešiktaš neće biti kontrolisan od strane pojedinaca, zahtijevamo pravdu i na terenu i iza mikrofona", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Yayıncı kuruluşun, başantrenörümüz Dušan Alimpijević’in maç sonu açıklamalarını bilinçli şekilde çevirmemesi kabul edilemez.

Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir.



Kazanmış bir takımın hocasının sözlerini sansürlemek, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını gasp… — Özkan Arseven (@ozkanarseven)December 20, 2025

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!