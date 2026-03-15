Gasperini nije pružio ruku Fabregasu, Sesk pobjesnio: I kada me isključe, ja pozdravim protivnika!

Trener Koma prozvao stratega Rome zbog njegovog ponašanja nakon završetka utakmice.

Fudbaleri Koma u nedjelju su poslije preokreta savladali Romu 2:1 i osvojili važne bodove u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Nakon što je Roma doživjela poraz kojim je prepustila četvrtu poziciju Komu, trener "vučice" Đan Pjero Gasperini nije se pozdravio sa Seskom Fabregasom, što je razbjesnilo španskog stručnjaka.

"To je nesportski", bio je prvi komentar Fabregasa koji je svom kolegi na klupi rome itekako zamjerio.

"Ja i kada sam bijesan, kada me isključe, pa i kad mislim da me sudija ošteti, poslije meča rukujem se sa protivnikom. To je stvar poštovanja i sportskog duha i razočaran sam ovim što se desilo. Ponavljam, čak i kada izgubite normalno je da se rukujete s protivnikom. Kada vidim da kolega odlazi bez pozdrava, to je tužno, ali tako je bilo", rekao je Fabregas.

Trener Koma nastavio je sa objašnjenjem šta se desilo.

"Krenuo sam da se pozdravim kao što uvijek činim i vidio sam ga da odlazi. Ja dolazim iz druge zemlje i navikao sam da je borba na terenu jedno, a kada se meč završi sve je gotovo i uvijek se rukujemo. U proteklom periodu i ja sam činio stvari na koje nisam ponosan, ali smatram da mi treba da budemo primjer i da imamo na umu da nas momci posmatraju“, poručio je Sesk.

Iako je Komo sada na poziciji četiri koja vodi u Ligi šampiona on ne želi da se zanosi.

"Mi jesmo četvrti, ali još se nismo kvalifikovali", rekao je Fabregas.