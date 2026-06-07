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Koliko je Aleksandra Krunić zaradila na Rolan Garosu?

Koliko je Aleksandra Krunić zaradila na Rolan Garosu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu Rolan Garosa, ali su dobile pehar i ček na 300.000 evra.

Koliko novca je dobila Aleksandra Krunić na Rolan Garosu Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Aleksandra Krunić i Ana Danilina stale su na posljednjem koraku. Izgubile su u finalu Rolan Garosa od Tejlor Taunzend i Katerine Sinijakove - 6:2, 7:5. Bio im je to treći poraz u trećem grend slem finalu, pa će morati da čekaju novu šansu.

Po završetku meča je uslijedila ceremonija, dobile su pehare i ček na 300.000 evra. Upravo toliko novca su zaradile kao finalistkinje drugog grend slema sezone. Pobjednice kući nose ček na 600.000 evra. Doduše, treba napomenuti i da postoji određen porez koji treba da se plati, tako da će ta svota da bude umanjena.

"Ana, hvala ti što si me trpila. Ukrašću ovu izjavu od MIre Andrejeve, zahvaliću se sebi prvo. Naravno i tebi Ana. Imamo dobar niz od prošle godine, ponosna sam na sve što smo uradile, igrale smo protiv nevjerovatnih teniserki. Nadam se da ćemo uskoro osvojiti neki grend slem", poručila je Aleksandra poslije finala uz osmijeh.

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Tagovi

Aleksandra Krunić Rolan Garos Tenis

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