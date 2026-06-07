Leotar na mala vrata želi u Premijer ligu BiH

Trebinjski Leotar je indirektno istakao kandidaturu za učešće u Premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Iako je Leotar ove sezone u Prvoj ligi Republike Srpske osvojio treće mjesto iza banjalučkog BSK-a i Laktaša, u klubu sa "Polica" se nadaju da bi naredne sezone na "mala vrata" mogli da upadnu u bosanskohercegovačku fudbalsku elitu.

U saopštenju, koja su objavili na drštvenim mrežama, naglašeno je da žele biti spremni za eventualni najviši rang takmičenja u BiH.

"Naša ambicija da FK Leotar bude spreman za najviši rang takmičenja jasno se ogleda kroz svakodnevni rad na ispunjavanju strogih sportskih, administrativnih i finansijskih kriterijuma. Kako bismo u potpunosti zadovoljili visoke standarde i obaveze koje zahtijeva proces licenciranja za Premijer ligu BiH, te obezbijedili optimalne uslove za prvi tim i razvoj naših mladih talenata, maksimalno smo intenzivirali radove na unapređenju infrastrukture. Trenutni infrastrukturni projekti obuhvataju modernizaciju svlačionica i službenih prostorija na stadionu 'Police' u cilju potpunog prilagođavanja strogim UEFA i FS BiH standardima, kao i radove na travnjaku i pratećim objektima. Takođe, jedan od apsolutnih prioriteta uprave je poboljšanje uslova za rad i razvoj našeg omladinskog pogona. U sklopu toga, na pomoćnom terenu su već uspješno urađeni reflektori, dok su trenutno u toku radovi na izgradnji novih svlačionica i tribina", navedeno je između ostalog u saopštenju.

Prema navedenom, pauzu do početka nove sezone će iskoristiti da dodatno konsoliduju redove, osnaže tim i završe sve započete radove.

"FK Leotar ostaje posvećen svom dugoročnom cilju -stabilnom, uspješnom i modernom klubu kojim će se Trebinje i cijela Hercegovina ponositi. ​Leo nam je iz kamena nik'o".

Podsjetimo, ove sezone iz Premijer lige BiH su ispali Posušje i Rudar Prijedor, a zasad je poznato da će iz Prve lige Federacije BiH u elitni razred upasti zenički Čelik, dok je neriješeno pitanje putnika iz Republike Srpske.

(MONDO)