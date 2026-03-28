Đurić preporodio Leotar: Trebinjci ubjedljivi protiv Famosa, hoćemo li Premijer ligu BIH opet gledati na "Policama"?

Đurić preporodio Leotar: Trebinjci ubjedljivi protiv Famosa, hoćemo li Premijer ligu BIH opet gledati na "Policama"?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
U m:tel Prvoj ligi Republike Srpske odigrana samo dva meča, ostali odgođeni zbog lošeg vremena.

Velibor Đurić

Zbog vremenskih neprilika, ovog vikenda u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske odigrana su dva meča, dok su preostali susreti 22. kola prolongirani za april.

Trebinjski Leotar uhvatio je ritam i vezao dvije pobjede, pa trka za šampionsku titulu i plasman u Premijer ligu BiH postaju sve zanimliviji. Tim Velibora Đurića, koji je očigledno za kratak period preporodio trebinjske "plavo-bijele", poslije iznenađujućeg gostujućeg trijumfa protiv lidera Laktaša, sada je na domaćem terenu ubjedljivo slavio protiv Famosa.

Leotar je slavio 4:0 (2:0), te se još više približio vodećem dvojcu. Golove na "Policama" postigli su Aleksa Stoisavljević u 25. minutu, Luka Babić u 27. i Miloš Aćimović u 74. minutu, dok je sopstvenu mrežu u 88. minutu zatresao Slovenac Aleksander Stožinič.

Trebinjci sada imaju dva boda manje od BSK-a, uz dvije utakmice više, dok vodeći Laktaši "bježe" Leotaru tri boda, te imaju idgran meč manje.

U narednom kolu Leotar će gostovati u Vlasenici, ekipi koja je danas ostala neporažena u gostima protiv Zvijezde 09. Duel u Ugljeviku okončan je bez pobjednika, ali i bez golova.

Odgođene su utakmice Kozara - Romanija (igraju 1. aprila), Omarska - BSK (8. april) i Velež - Drina (8. april).



Standings provided by Sofascore

