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Rokade u prvom kolu Konferencijske lige: Gruzijski Torpedo žrtva administrativnog raspleta u Andori

Rokade u prvom kolu Konferencijske lige: Gruzijski Torpedo žrtva administrativnog raspleta u Andori

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Ovo je spisak svih povlaštenih i nepovlaštenih timova u prvom kolu.

Konferencijska liga ko igra u prvom kolu Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Žrijeb parova prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu obaviće se 16. juna u Nionu. U ovoj fazi takmičenja Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Sarajevo i Velež, s tim da će bordo tim imati status nosioca, dok "rođeni" neće biti povlašteni prilikom žrijeba.

Ove srijede je, spletom okolnosti, došlo do određenih "tumbanja" kada je u pitanju status klubova, ali bez prevelikog značaja za bh. predstavnike. Naime, predstavnik Andore UE Santa Koloma nije dobila licencu da zaigra na ino-sceni, pa će je u prvom kolu zamijeniti Santa Koloma (koeficijent 5.000). Ujedno, Torpedo Kutaisi (4.500), koji je imao najslabiji koeficijent među nosiocima, seli se među nepovlaštene timove.

Istovremeno, tim iz Azerbejdžana Turan Tovuz izbačen je iz Evrope zbog namještanja utakmica, pa će njegovo mjesto u drugom kolu zauzeti Nefči, dok u prvo kolo ide ekipa Zire.

Utakmice prvog kola Konferencijske lige igraju se 9. i 16. jula.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Konferencijska liga fudbal

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