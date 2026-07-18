Mesi konačno progovorio o fotografiji koja je obišla svijet: Kupao Jamala kao bebu, sada igraju finale Mundijala

Lionel Mesi mnogo godina kasnije progovorio je o fotografiji sa Laminom Jamalom, nastaloj prije gotovo dvije decenije.

Izvor: Joan Monfort / Newscom / Profimedia

Nestvarna fudbalska priča koja je gotovo 20 godina kasnije ponovo spojila Lamina Jamala i Lionela Mesija odvila se sasvim slučajno. Davne 2007. kad je Argentinac tek postajao planetarna zvijezda a za špansko čudo i nije se moglo naslutiti da će biti vjerovatno buduća legenda. Sada će se njih dvojica sastati u finalu Svjetskog prvenstva, a kapiten Argentine otkrio je pozadinu priče o fotografisanju za novogodišnji kalendar.

"Iskreno, ta fotografija je luda. Nevjerovatno je kako život posloži stvari. Fotografišem se s njim dok je bio beba, a danas, devetnaest godina kasnije, igramo jedan protiv drugog u finalu Svjetskog prvenstva. To što govorim zvuči potpuno ludo, ali tako je", rekao je Lionel Mesi.

Nevjerovatnoj priči nema kraja, pošto je Jamal igrač koji je u Barseloni donekle naslijedio Lionela Mesija.

"Lamin je fantastičan igrač kojeg sam mnogo pratio jer igra za klub koji neizmjerno volim i kojem uvijek želim sve najbolje. On je s tek 19 godina postao jedna od vodećih figura svjetskog fudbala. Trenutno je, bez ikakve sumnje, među najboljim igračima na svijetu.Želim mu sreću i uspjeh u karijeri, jer sve što je dobro za njega, dobro je i za Barselonu", rekao je kapiten Argentine.

Jamal ima svega 19 godina a iza sebe broji mnoge uspjehe, ali i kontroverze. Ipak, podrška čovjeka koji važi za najboljeg svih vremena ne jenjava.

"Pred njim je cijela karijera i ima sjajnu priliku da ostvari nešto istorijsko u ovom finalu. Ipak, mi ćemo s naše strane učiniti apsolutno sve što možemo kako bismo se pobrinuli da mu to ovoga puta ne uspije", zaključio je Mesi uz osmijeh.

Kako je nastala fotografija Lionela Mesija i Lamina Jamala?

Izvor: Joan Monfort / Newscom / Profimedia

Te 2007. godine nastao je istorijski trenutak, a da baš niko nije bio svjestan toga. Ideja je, zapravo, bila fotografisanje za godišnji kalendar. U decembru su katalonske novine "Sport", u saradnji sa Barselonom i UNICEF-om, pokrenule projekat dobrotvornog kalendara.

Ideja je bila da se zvijezde Barselone fotografišu sa bebama, a kasnije da se isti kalendar iskoristi za prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe. UNICEF je proveo nekoliko mjeseci birajući porodice iz Katalonije koje su bile dio ovog programa, a kako bi izbor bio potpuno fer, među zainteresovanim roditeljima održana je lutrija. Izvučena je upravo porodica Lamina Jamala.

I tu nije bio kraj. Nije bilo poznato sa kim će se ovaj dječak fotografisati, a kada je porodica stigla na Kamp Nou, imala je šta i da vidi - njihovom sinu dodijeljen je niko drugi nego Lionel Mesi. Ovaj trenutak zabilježili su fotografi Džan Monfort i Oriol Kanals.

Jedno je sigurno - Lionel Mesi nije mogao ni da zamisli da u naručju drži bebu koja će dvije decenije kasnije stajati naspram njega, ni manje ni više nego u finalu Svjetskog prvenstva!

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